Zelenski acusa a Rusia de romper su propia tregua del 9 de mayo: reporta más de 140 ataques en el frente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de no respetar la tregua unilateral de dos días anunciada por el Kremlin con motivo de la conmemoración del 9 de mayo, fecha en la que Moscú celebra el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario ucraniano afirmó que las fuerzas rusas mantuvieron sus ataques durante la noche y que no hubo siquiera un “intento simbólico” de cesar el fuego en la línea del frente.

¿Qué dijo Zelenski sobre la tregua anunciada por Rusia?

Zelenski aseguró que, pese al alto el fuego declarado por el gobierno de Vladimir Putin, el Ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. Según el presidente, para las 7:00 horas ya se habían documentado más de 140 ataques contra posiciones ucranianas en distintos puntos del frente.

El mandatario también denunció al menos 10 asaltos rusos, principalmente en la zona de Sloviansk, así como el lanzamiento de cerca de mil drones de distintos tipos. La Fuerza Aérea de Ucrania informó, por su parte, que derribó 56 drones rusos en las últimas horas.

Zelenski advirtió que Ucrania responderá de la misma manera a las agresiones rusas, como afirmó que lo hizo durante las 24 horas anteriores.

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¿Por qué Ucrania considera propagandística la tregua rusa?

Para el gobierno ucraniano, la tregua temporal anunciada por Rusia tiene un objetivo político y propagandístico. Zelenski sostuvo que Moscú busca garantizar condiciones de seguridad para realizar el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja, mientras mantiene sus operaciones militares contra Ucrania.

El presidente ucraniano ironizó al señalar que Rusia pretende que Ucrania le permita celebrar su desfile “con total seguridad” durante una hora, para después continuar con los ataques.

¿Ucrania atacó infraestructura petrolera rusa?

Zelenski también informó que Ucrania bombardeó una infraestructura petrolera ubicada en la región rusa de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros de la frontera. De acuerdo con el mandatario, el objetivo forma parte de la estructura que ayuda a financiar la guerra, debido a la importancia de las exportaciones petroleras para la economía rusa.

Нарада щодо безпекової ситуації на Дніпровщині: детально про ліквідацію наслідків російських ударів, захист критичної інфраструктури, роботу ППО в регіоні та логістику. Евакуація поранених, постачання на фронт – усе це залежить, зокрема, від якості доріг та їх захищеності. Роботи… pic.twitter.com/ssr3696v7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

¿Qué respondió Rusia?

El Ministerio de Defensa ruso rechazó las acusaciones de Ucrania y aseguró que sus fuerzas habían suspendido por completo las operaciones de combate desde la medianoche del 8 de mayo, en cumplimiento de la orden de Vladimir Putin.

Moscú, a su vez, acusó a Kiev de no sumarse a la tregua. Sin embargo, Ucrania sostiene que el alto el fuego ruso nunca se reflejó en el campo de batalla y que los ataques continuaron pese al anuncio del Kremlin.

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