Deportan a Lova Boy a Belice tras cumplir condena en Estados Unidos

La escena cultural y el ámbito de la seguridad en Belice se vieron sacudidos este viernes con el regreso forzado de una figura que alguna vez dominó las listas de popularidad en la región. Daniel Cacho, el artista de 43 años reconocido internacionalmente bajo el pseudónimo de Lova boy por su contribución al género Punta Rock, fue deportado desde los Estados Unidos tras haber cumplido una sentencia en prisión por cargos graves, marcando lo que parece ser el cierre definitivo de su carrera en el extranjero.

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El arribo de Cacho se registró poco antes de las 13:00 horas en el Aeropuerto Internacional Philip Goldson. El músico llegó a suelo beliceño a bordo del vuelo comercial AA1191 de American Airlines, procedente de Miami. Sin embargo, a diferencia de un pasajero convencional, el intérprete de Punta Rock viajó bajo la estricta custodia de un oficial del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, U.S. Marshals, quien se encargó de entregarlo a las autoridades locales tras el aterrizaje.

La trayectoria de Daniel Cacho en el país norteamericano dio un giro sombrío hace poco más de dos años, cuando fue procesado y sentenciado por una condena por delito grave. Tras cumplir un periodo de dos años y medio tras las rejas, su libertad no significó su retorno a la vida pública, sino el inicio de un proceso migratorio punitivo. Al salir del centro penitenciario, Cacho fue transferido de inmediato a la custodia de la oficina de Operaciones de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en la ciudad de Seattle.

Informes oficiales detallan que la decisión de las autoridades estadounidenses de proceder con la expulsión de Cacho no se basó únicamente en su última sentencia, sino en un historial delictivo que las agencias federales calificaron como alarmante. El expediente del artista incluía múltiples condenas previas por delitos graves, además de enfrentar acusaciones sumamente delicadas relacionadas con abuso infantil y violación. Estos antecedentes sellaron su estatus de inadmisibilidad permanente en los Estados Unidos, forzando su repatriación inmediata.

De manera paralela, las autoridades migratorias beliceñas confirmaron que el regreso de Lova boy no fue el único movimiento de este tipo realizado durante la jornada. Un segundo vuelo de deportación, operado de manera independiente al trayecto comercial de Cacho, aterrizó en el país con otros 15 ciudadanos beliceños que también fueron expulsados de territorio estadounidense por diversas infracciones legales y migratorias.

Aunque algunos seguidores lamentan el declive personal de un artista que alcanzó la cima del éxito, la mayoría de la opinión pública y las autoridades de seguridad se centran en el riesgo que representan los antecedentes del deportado. A partir de hoy, Daniel Cacho deberá enfrentar el estigma de su pasado criminal en su tierra natal, mientras las corporaciones policiales locales mantienen un registro estricto sobre su estatus tras haber sido uno de los exiliados más mediáticos de los últimos años.

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JGH