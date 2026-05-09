Beliceños podrían dejar de pagar impuesto migratorio para entrar a Chetumal

La embajadora de México en Belice, Ana Luisa Vallejo Barba, adelantó que se analiza la creación de una tarjeta de visitante regional para eliminar a ciudadanos beliceños el cobro del Derecho de No Residente DNR, impuesto señalado como una de las causas de la disminución de turistas provenientes de ese país hacia el municipio.

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La diplomática presentó la Agenda Estratégica de la Frontera Sur México-Belice, la cual definió como un instrumento regional de coordinación y planeación destinado a ordenar prioridades, dar seguimiento institucional y construir soluciones concretas para la región fronteriza. Durante una conferencia de prensa, señaló que desde la embajada mexicana se trabaja en mejorar distintos factores que impulsen una mayor presencia de empresarios y visitantes beliceños en Quintana Roo, entre ellos la percepción de seguridad.

También adelantó que ambas naciones mantienen diálogo sobre temas económicos de interés común, como el fortalecimiento de la zona libre de Belice y la posible instalación de empresas mexicanas interesadas en expandirse hacia el mercado centroamericano. Reconoció además el interés de empresarios de Chetumal por participar en acciones que fortalezcan la relación bilateral.

Por su parte, el presidente de la Coparmex en Chetumal, Josué Osmany Palomo, anunció la integración del Comité de la Frontera Sur México-Belice, organismo que buscará reunir a autoridades estatales y empresarios para impulsar una agenda económica conjunta. Entre las primeras acciones del comité se contempla mejorar el tránsito fronterizo, reducir tiempos de cruce y facilitar el comercio.

El presidente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur, Raúl Andrade Angulo, afirmó que anualmente se registran entre 350 mil y 400 mil cruces fronterizos. Estimó que este flujo genera una derrama cercana a los 55 millones de dólares anuales, lo que consolida a Belice como el principal mercado internacional para la capital del estado. Sin embargo, reconoció que la hotelería enfrenta bajos niveles de pernocta, debido a que la gran mayoría de los visitantes regresan a Belice el mismo día.

Afectación notable

La dinámica económica transfronteriza enfrenta un escenario de desaceleración, luego de que durante el primer trimestre de 2026 se registrara una disminución en la llegada de visitantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, entre enero y marzo cruzaron la frontera sur 124 mil 186 ciudadanos beliceños, una reducción del 4.2 por ciento respecto al año anterior.

Expertos atribuyen este comportamiento principalmente al fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar beliceño, fenómeno conocido como súper peso, que ha reducido el poder adquisitivo de los visitantes. Mientras a principios de 2025 la paridad permitía obtener alrededor de 10 pesos por cada dólar beliceño, actualmente ronda los 8.65 pesos.

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JGH