Irán anuncia funeral de Alí Jamenei: así será la despedida del líder supremo tras su muerte en un bombardeo

Las autoridades iraníes anunciaron oficialmente el calendario de ceremonias fúnebres para despedir al líder supremo Alí Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero durante un bombardeo ocurrido al inicio de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por la televisión estatal iraní, el proceso funerario se llevará a cabo del 4 al 9 de julio y concluirá con la inhumación de Jamenei en la ciudad de Mashhad, ubicada en el noreste del país y lugar donde nació el dirigente religioso y político.

La programación había sido prevista inicialmente para marzo; sin embargo, las condiciones derivadas del conflicto armado obligaron a posponer los actos oficiales durante varios meses.

Teherán y Qom serán sedes de las ceremonias

Las actividades comenzarán el 4 y 5 de julio en la mezquita Mosala de Teherán, donde será colocado el féretro para que autoridades, líderes religiosos y ciudadanos puedan rendir homenaje al exlíder iraní.

Posteriormente, el 6 de julio se realizará una procesión funeraria por las principales avenidas de la capital iraní.

Noticia Destacada Irán suspende ceremonia pública de despedida de Alí Jamenei en Teherán y pospone anuncio del funeral

Un día después, el cortejo se trasladará a Qom, considerada uno de los principales centros religiosos del chiismo y sede de importantes seminarios islámicos. En esta ciudad también se desarrollarán actos conmemorativos antes del traslado definitivo a Mashhad.

Finalmente, el 9 de julio, los restos de Jamenei serán sepultados en el mausoleo del imán Reza, una de las figuras más veneradas por el islam chiita y uno de los principales sitios de peregrinación religiosa de Irán.

Casi cuatro décadas al frente de Irán

Alí Jamenei permaneció en el cargo de líder supremo durante cerca de 37 años, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la política iraní contemporánea. Durante su mandato supervisó decisiones clave en materia de política exterior, seguridad nacional y estrategia regional.

Tras su fallecimiento, el liderazgo fue asumido por su hijo, Mojtaba Jamenei, en medio de un contexto de tensión regional y cambios en la estructura política del país.

Diversos reportes señalan que Mojtaba Jamenei también habría resultado herido durante el ataque que causó la muerte de su padre. Desde entonces, su presencia pública ha sido limitada, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud y el proceso de consolidación de su liderazgo.

🇮🇷 | El funeral de Alí Jamenei de Irán se celebrará en julio.



Será enterrado el 9 de ese mismo mes. pic.twitter.com/3yX7FALAVq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2026

Funeral ocurre en un momento clave para Irán

La despedida de Alí Jamenei se llevará a cabo en medio de un escenario de alta tensión geopolítica para Irán, marcado por los efectos del conflicto regional y los recientes esfuerzos diplomáticos orientados a estabilizar la situación en Medio Oriente.

Las autoridades iraníes prevén una amplia participación ciudadana y la asistencia de representantes políticos y religiosos durante los seis días de ceremonias, que serán uno de los acontecimientos más relevantes en la historia reciente del país.

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