ONU alerta más de 2 mil 300 muertos en Haití por violencia de pandillas en lo que va del año

La violencia de las bandas criminales en Haití ha dejado al menos 2 mil 300 personas muertas desde principios de año, informó Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

El funcionario detalló que, además de las personas fallecidas, se han registrado alrededor de mil 100 heridos y 99 secuestros relacionados con la actividad de grupos criminales que mantienen bajo presión a distintas zonas del país caribeño.

Haití atraviesa desde hace años una crisis de seguridad marcada por asesinatos, violaciones, saqueos, extorsiones y secuestros cometidos por pandillas, en un contexto de debilidad institucional y deterioro social.

¿Qué dijo la ONU sobre la violencia en Haití?

Volker Türk advirtió que la situación en Haití sigue siendo crítica y pidió a las autoridades actuar con rapidez para enfrentar la impunidad.

El Alto Comisionado señaló que el país necesita estructuras judiciales capaces de investigar y sancionar los crímenes cometidos por las bandas, ya que la falta de consecuencias ha permitido que la violencia se mantenga y se extienda.

La ONU ha insistido en que la crisis haitiana no solo es un problema de seguridad pública, sino también de derechos humanos, debido al impacto directo sobre la población civil.

¿Qué acciones pidió Naciones Unidas?

El Alto Comisionado pidió continuar con el despliegue de la Fuerza de Represión de Pandillas, una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar la recuperación de la seguridad en Haití.

Esta fuerza reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y podrá contar con hasta 5 mil 500 efectivos uniformados, entre policías y militares.

El objetivo de la misión es reforzar la capacidad de respuesta frente a las pandillas y acompañar los esfuerzos para recuperar el control en zonas afectadas por la violencia.

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¿Por qué preocupa la crisis en Haití?

Haití, considerado el país más pobre de América, enfrenta una crisis prolongada que combina violencia armada, inestabilidad política, pobreza y debilidad institucional.

La expansión de las pandillas ha limitado el acceso de la población a servicios básicos, ha obligado a familias a desplazarse y ha dificultado la operación de instituciones públicas.

The United Nations (UN) High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, said Monday that 2,300 people have been killed in Haiti due to gang violence since the start of this year.https://t.co/VKLZwOR2sR — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) June 15, 2026

Con el nuevo llamado de la ONU, la comunidad internacional vuelve a poner atención sobre la urgencia de contener la violencia, proteger a la población civil y fortalecer la justicia en el país.

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