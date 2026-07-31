Hombre sufre una descarga eléctrica mientras trabajaba en una vivienda de la Supermanzana 100 en Cancún

La tarde de este viernes un hombre resultó lesionado tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en la instalación de un domicilio ubicado sobre la calle 50, en la Supermanzana 100 de Cancún, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el trabajador se encontraba revisando y dando mantenimiento al sistema eléctrico de la vivienda. Presuntamente, durante las labores y por un aparente descuido, hizo contacto con cables energizados, recibiendo una fuerte descarga que lo dejó con diversas lesiones.

Vecinos que se percataron de lo ocurrido solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que en cuestión de minutos arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos de un servicio médico privado para brindarle atención prehospitalaria.

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Tras una valoración inicial, los socorristas confirmaron que el hombre presentaba quemaduras en el abdomen y uno de los brazos, lesiones ocasionadas por el contacto con la corriente eléctrica. Debido a la gravedad de las heridas, fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, elementos de Protección Civil y autoridades correspondientes realizaron una inspección en el inmueble con el objetivo de verificar las condiciones de la instalación eléctrica y descartar que existiera algún riesgo para los habitantes de la vivienda o personas que se encontraban en la zona.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el accidente pudo haberse derivado de un descuido durante la manipulación de los cables, aunque serán las investigaciones las que determinen con precisión cómo ocurrieron los hechos y si existían las condiciones de seguridad necesarias para realizar este tipo de trabajos.

Finalmente, una vez controlada la situación, las unidades se retiraron del lugar, en tanto el hombre permanece bajo observación médica para evaluar la evolución de sus lesiones.