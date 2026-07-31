Presidente de Concacaf analiza competir por la presidencia de la FIFA

La crisis política que vive la FIFA tras el retiro del proyecto FIFA Forward Enterprise comienza a generar movimientos en la cúpula del futbol mundial. De acuerdo con reportes de medios británicos, Victor Montagliani, actual presidente de Concacaf, estudia la posibilidad de competir por la presidencia del organismo o asumir el liderazgo en caso de una eventual salida de Gianni Infantino.

Según informó el portal talkSPORT, el dirigente canadiense analiza si presentará oficialmente su candidatura antes de la fecha límite establecida para noviembre. La decisión dependerá del panorama político dentro de la FIFA y de la continuidad de Infantino al frente del organismo.

El posible cambio de liderazgo surge después de la fuerte controversia generada por FIFA Forward Enterprise, iniciativa que proponía crear una filial comercial y vender el 20% de su participación a inversionistas privados para gestionar los derechos comerciales de torneos como la Copa del Mundo. El proyecto prometía importantes ingresos para las federaciones, pero provocó una ola de críticas entre diversas confederaciones.

La oposición fue encabezada por Concacaf y la UEFA, que rechazaron la propuesta al considerar que ponía en riesgo la independencia del futbol. Posteriormente, otras organizaciones expresaron reservas sobre el modelo, lo que derivó en una creciente presión sobre la dirigencia de la FIFA.

Ante el escenario de confrontación y el riesgo de una derrota en la votación, Gianni Infantino anunció este viernes el retiro definitivo del proyecto. En un comunicado, el presidente del organismo explicó que la iniciativa había generado divisiones entre las federaciones y que, por ese motivo, no continuaría con el proceso.

El revés político debilitó la imagen de Infantino dentro de la FIFA y abrió la puerta a especulaciones sobre posibles candidatos para encabezar una nueva etapa del organismo. Entre los nombres que han cobrado fuerza destaca el de Victor Montagliani, quien ha ganado respaldo por su postura durante el debate sobre el proyecto comercial.

No obstante, personas cercanas al dirigente canadiense aseguran que su prioridad inmediata sigue siendo buscar la reelección al frente de Concacaf. Aun así, el nuevo escenario político ha incrementado las versiones de que podría dar el salto para disputar la presidencia de la FIFA si las condiciones son favorables.

Por ahora, Victor Montagliani no ha confirmado públicamente una candidatura. Sin embargo, el ambiente de incertidumbre que dejó la cancelación de FIFA Forward Enterprise mantiene abierta la posibilidad de una renovación en el máximo organismo del futbol mundial durante los próximos meses.