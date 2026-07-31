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DIF realiza jornada en José María Morelos para personas con discapacidad

De acuerdo con información de la institución citada, las jornadas de expedición de documentos de discapacidad se llevaron a cabo en la alcaldía de Saban.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

31 de jul de 2026

1 min

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Decenas de personas acudieron a la jornada hecha por el municipio.
Decenas de personas acudieron a la jornada hecha por el municipio. / Foto: Por Esto!

Para uso en trámites, sobre todo, de apoyos económicos por discapacidad, el sistema para el Desarrollo de la Familia (DIF) realizó en el municipio una jornada de expedición de certificados permanentes de discapacidad a los ciudadanos del municipio.

De acuerdo con información de la institución citada, las jornadas de expedición de documentos de discapacidad se llevaron a cabo en la alcaldía de Saban, la delegación municipal de La Candelaria y la cabecera municipal.

La finalidad de esas jornadas, según la institución, es garantizar el derecho de esas personas y a promover su inclusión social. Y es que mucha gente que padece discapacidad en el municipio ha encontrado trabas al momento de tramitar apoyos, como los que maneja actualmente el gobierno federal.

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Esto, porque el programa pide a las personas que acuden a realizar esos trámites un certificado de discapacidad, para que puedan ser aceptadas en dicho programa.

Muchas personas de las comunidades padecen sordera y discapacidad visual, pero no tienen un documento que compruebe realmente su problema. Ahora, quienes tramitaron ese certificado de discapacidad permanente ya tienen forma de avalar la discapacidad que padecen.

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