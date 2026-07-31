FIFA retira FIFA Forward y la FMF celebra el fin de la polémica

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) reaccionó al anuncio de la FIFA sobre la cancelación definitiva del proyecto FIFA Forward Enterprise, iniciativa que buscaba abrir la puerta a la inversión privada en los derechos comerciales de los principales torneos del organismo. Tras conocerse la decisión, el organismo mexicano aseguró que el tema quedó cerrado.

El nuevo posicionamiento de la FMF llegó después de varios días de cuestionamientos por la postura que había adoptado frente al plan impulsado por Gianni Infantino. Mientras otras confederaciones rechazaron la propuesta desde el inicio, la federación mexicana informó previamente que analizaría el proyecto antes de emitir una decisión definitiva.

Esa postura generó críticas debido a que Concacaf, confederación a la que pertenece México, manifestó públicamente su oposición al modelo de negocio planteado por la FIFA. Aunque la FMF nunca expresó un respaldo al proyecto, tampoco se sumó de inmediato al bloque de federaciones que lo rechazó.

Tras confirmarse el retiro de la iniciativa, la FMF difundió un comunicado en el que señaló que la decisión de la FIFA pone fin al debate. Además, destacó que el organismo internacional optó por privilegiar el consenso entre las confederaciones y las asociaciones nacionales.

"El día de hoy, la FIFA ha informado a las Federaciones que retiró el proyecto financiero, por lo que para la FMF es un tema concluido. Celebramos que se haya priorizado la unidad de todas las Confederaciones y Federaciones en beneficio del futbol", expresó la Federación Mexicana de Futbol.

El pronunciamiento se produjo poco después de que la FIFA informara oficialmente que FIFA Forward Enterprise no continuará. La decisión fue tomada luego de que el proyecto provocara un amplio rechazo entre distintas organizaciones del futbol internacional, especialmente UEFA, Concacaf y la AFC, que cuestionaron el proceso de consulta y la posible participación de inversionistas privados en la gestión del futbol mundial.

En su mensaje, la FIFA reconoció que la propuesta generó divisiones entre las federaciones afiliadas y explicó que, pese al respaldo que pudo recibir de algunos sectores, mantener el proyecto ya no contribuía al objetivo de fortalecer al organismo.

Con este nuevo escenario, la FMF dio por concluido uno de los episodios más controvertidos en la administración reciente de la FIFA, al considerar que la cancelación del proyecto permite preservar la unidad entre las federaciones y cerrar un debate que había dividido al futbol internacional.