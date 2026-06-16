Hijo de Jair Bolsonaro es condenado por el Supremo de Brasil; podría quedar inhabilitado políticamente

El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por el delito de coacción en el curso de un proceso judicial, derivado de sus gestiones ante autoridades de Estados Unidos para promover sanciones contra funcionarios e instituciones brasileñas.

La resolución fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Sala encargada del caso. Los magistrados respaldaron el proyecto presentado por el ministro Alexandre de Moraes, quien concluyó que el exlegislador realizó acciones destinadas a interferir en procedimientos judiciales en marcha dentro de Brasil.

Supremo brasileño respalda condena por coacción

Durante la sesión, Alexandre de Moraes sostuvo que un representante popular no puede utilizar su investidura para impulsar medidas que perjudiquen a las instituciones de su propio país ante gobiernos extranjeros.

El ministro también rechazó los argumentos de la defensa relacionados con una supuesta parcialidad en la conducción del proceso, al recordar que esos cuestionamientos ya habían sido analizados y desestimados previamente por el propio tribunal.

La Fiscalía General respaldó la condena y presentó diversos elementos que, a su juicio, acreditan que Eduardo Bolsonaro mantuvo contactos con funcionarios estadounidenses con el objetivo de presionar a las autoridades brasileñas.

Noticia Destacada Bolsonaro vuelve al hospital para ser operado del hombro mientras cumple arresto domiciliario

Investigación vinculada a contactos con el gobierno de Estados Unidos

De acuerdo con la acusación, el exdiputado se trasladó a Estados Unidos en febrero de 2025 para estrechar relaciones con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las autoridades brasileñas sostienen que desde territorio estadounidense promovió acciones contra integrantes del Poder Judicial de Brasil, en momentos en que avanzaban los procesos relacionados con su padre, Jair Bolsonaro, investigado por presuntos actos vinculados a un intento de ruptura institucional.

El caso adquirió relevancia internacional después de que Washington impusiera sanciones contra magistrados brasileños y utilizara argumentos relacionados con el juicio al exmandatario para justificar medidas comerciales contra Brasil.

Posibles consecuencias legales y políticas

Eduardo Bolsonaro no estuvo presente durante la audiencia y fue representado por un defensor público designado por las autoridades judiciales.

Brazil’s Supreme Court convicted Eduardo Bolsonaro, son of former President Jair Bolsonaro, and sentenced him to 4 years and 2 months in prison.



The court found that he improperly lobbied U.S. officials to pressure Brazilian authorities and interfere with the legal proceedings… pic.twitter.com/S8HlaBcJ7P — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

La legislación brasileña contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión para el delito de coacción en el curso de un proceso judicial. Además, una sentencia condenatoria podría derivar automáticamente en la pérdida de derechos políticos y la imposibilidad de competir por cargos de elección popular.

La decisión representa un nuevo capítulo en la crisis política que rodea al entorno del expresidente Jair Bolsonaro y ocurre en un momento en que diversos procesos judiciales continúan abiertos contra figuras cercanas al exmandatario.

Con este fallo, el Tribunal Supremo envía una señal sobre los límites de la actuación política en escenarios internacionales cuando existen investigaciones judiciales en curso dentro del país.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO