Israel acusa a Hamás de usar violencia sexual como arma de guerra durante el ataque del 7 de octubre

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, el Gobierno de Israel reiteró sus acusaciones contra Hamás por presuntos actos de violencia sexual cometidos durante el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023, una ofensiva que dejó cientos de víctimas y desencadenó el conflicto que continúa en la Franja de Gaza.

A través de la Embajada de Israel en México, se difundieron las conclusiones de una investigación elaborada por la Comisión Civil del 7 de Octubre sobre los Crímenes Cometidos por Hamás contra Mujeres y Niños, la cual sostiene que la violencia sexual y de género habría sido utilizada de forma deliberada y sistemática durante los ataques.

Según la representación diplomática, el informe documenta diversos casos de agresiones sexuales que, de acuerdo con sus hallazgos, tuvieron como objetivo causar daño físico y psicológico a las víctimas, además de generar temor en la población israelí.

¿Qué concluyó la investigación sobre los ataques del 7 de octubre?

De acuerdo con la Comisión Civil del 7 de Octubre, la investigación se apoyó en una amplia recopilación de evidencia que incluyó testimonios de sobrevivientes, entrevistas, material audiovisual, fotografías, documentos oficiales y reportes de expertos, así como información aportada por personal de emergencia, familiares de víctimas y comunidades afectadas.

El informe sostiene que las agresiones sexuales registradas durante los ataques se caracterizaron por un alto grado de violencia y afectaron a mujeres, hombres, niñas y niños.

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Asimismo, la investigación señala que los abusos no habrían terminado durante el ataque inicial, sino que presuntamente continuaron contra algunas de las personas que fueron secuestradas y trasladadas a Gaza.

Israel denuncia que hubo actos de terrorismo sexual

Entre los hallazgos presentados por la comisión también se menciona la existencia de lo que denomina "terrorismo sexual", al afirmar que algunas agresiones y actos de humillación sexual fueron cometidos frente a familiares de las víctimas.

Según el informe, parte de estos hechos habrían sido grabados o difundidos posteriormente a través de plataformas digitales y redes sociales, amplificando el impacto psicológico sobre las comunidades afectadas.

La comisión concluyó que los hechos documentados podrían constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio, aunque estas acusaciones forman parte de una investigación civil y continúan siendo objeto de debate y análisis en distintos foros internacionales.

MTG - I used to be a big supporter but you are off the rails. Are you taking money from the SPLC or something?

- one idiot does not mean we should allow Iran to have nuclear weapons to NUKE us

- NOR does it mean we should help HAMAS slaughter 1200 innocent civilians whenever… — BRANDON PRINGLE (@BPRINGLE2024) June 19, 2026

Llaman a reconocer a las víctimas de violencia sexual en conflictos armados

La Embajada de Israel en México aprovechó la conmemoración internacional para hacer un llamado a reconocer a las víctimas de violencia sexual en escenarios de guerra y rechazar cualquier intento de negar o minimizar estos hechos.

También pidió respaldar los mecanismos de rendición de cuentas y las investigaciones que buscan esclarecer posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante conflictos armados.

El tema ha adquirido relevancia internacional debido a que la violencia sexual en contextos de guerra es considerada por organismos internacionales una de las violaciones más graves a los derechos humanos y una práctica que deja consecuencias duraderas para las víctimas y sus comunidades.

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