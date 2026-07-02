8 muertos y 14 heridos tras atropellamiento de monjes budistas en Tailandia

Un niño de 11 años atropelló a un grupo de monjes budistas en Tailandia, dejando un saldo trágico de 9 muertos y más de una decena de heridos.

El dramático accidente ocurrió en la provincia de Mukdahan, en el noreste del país, mientras los religiosos realizaban una peregrinación a pie a un costado de la carretera.

Un menor de 11 años de edad que tomó la camioneta de sus padres sin autorización. El niño perdió por completo el control del vehículo e impactó a los peatones a gran velocidad.

El grupo estaba compuesto por 35 monjes y cinco seguidores laicos. Nueve monjes perdieron la vida (cinco murieron en el lugar del accidente y cuatro más fallecieron en el hospital debido a la gravedad de sus heridas). Asimismo, se reportan al menos 13 heridos, varios de ellos en estado crítico.

El jefe de la policía de la ciudad de Mukdahan, Prayut Ruanthongkam, confirmó la edad del menor y detalló que el vehículo fue asegurado para realizarle peritajes forenses. Las autoridades locales citaron formalmente a los padres del niño para deslindar responsabilidades legales por la falta de cuidado y la negligencia de permitir que el menor tuviera acceso a las llaves del vehículo.