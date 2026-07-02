Reportan muerte de un hombre en la zona del muelle de Chocolate de Progreso

La movilización de cuerpos de rescate y corporaciones de seguridad en la zona del muelle de Chocolate, en el puerto de Progreso, terminó en tragedia luego de que un hombre de aproximadamente 35 años fuera rescatado del mar sin signos de vida.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre una persona que se encontraba en dificultades dentro del agua.

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En respuesta, elementos de la Secretaría de Marina, que realizaban labores de vigilancia y salvavidas en el área, ingresaron al mar y lograron sacar al hombre hasta la orilla.

Una vez en tierra, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) iniciaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida.

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No obstante, tras varios minutos de atención, únicamente pudieron confirmar que la persona ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos policiacos mientras personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.