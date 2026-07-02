Militar pierde tres dedos tras explosión de granada durante entrenamiento en Campeche

Un elemento del Ejército Mexicano sufrió la amputación de varios dedos de una mano tras registrarse la explosión accidental de una granada de práctica durante un ejercicio de adiestramiento en el Centro de Adiestramiento El Porvenir, situado sobre la carretera Campeche-Hool.

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El militar también presentó diversas lesiones provocadas por esquirlas, por lo que fue auxiliado de inmediato por personal de la propia institución.

Los hechos ocurrieron durante una jornada de entrenamiento con artefactos explosivos, cuando por causas que no han sido precisadas oficialmente se produjo la detonación del dispositivo a corta distancia del elemento.

El estallido le ocasionó la pérdida de 3 dedos, además de heridas en el rostro y en el costado derecho del cuerpo, lo que obligó a su traslado a una unidad médica militar para recibir atención especializada, descartando la amputación completa de su extremidad.

Tras el incidente se activaron los protocolos internos de emergencia dentro del campo de adiestramiento y el lesionado fue canalizado al Hospital Militar de Yucatán, donde permaneció bajo observación médica.

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JGH