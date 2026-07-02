Vuelo Mérida-Tijuana: Estos son los costos y días de operaciones

La conectividad aérea de Yucatán dio un nuevo paso con la apertura del vuelo directo Mérida-Tijuana de Volaris, una ruta que facilitará los viajes entre el sureste y la frontera norte del país, además de ofrecer una conexión más práctica hacia la región de San Diego, California, para turismo, negocios, comercio y reunificación familiar.

Durante la presentación oficial de la nueva ruta, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que Yucatán ya suma 13 destinos nacionales, como parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo económico, atraer inversiones y consolidar al estado como un punto clave de conectividad aérea.

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¿Cuánto cuesta el vuelo Mérida-Tijuana?

El costo del vuelo Mérida-Tijuana varía según la temporada, la anticipación con la que se compre el boleto y la disponibilidad de asientos.

En promedio, un viaje redondo tiene un precio que oscila entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos, aunque durante promociones o temporadas de alta demanda las tarifas pueden cambiar.

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¿Qué días opera el vuelo Mérida-Tijuana?

La nueva ruta contará con cuatro frecuencias semanales, operadas por aviones Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros. Los vuelos estarán disponibles los siguientes días:

Lunes

Miércoles

Viernes

Sábado

Esta programación permitirá a viajeros de negocios, turistas y familias contar con opciones de viaje distribuidas durante la semana.