Síguenos

Última hora

México

Muere Kenzo, el tigre blanco que escapó en Tepetlaoxtoc; autoridades investigarán las causas

Yucatán / Mérida

Vuelo Mérida-Tijuana: Estos son los costos y días de operaciones

El aeropuerto de Mérida tendrá una nueva conexión hacia Tijuana, con frecuencia de cuatro veces a la semana.

Por Redacción Por Esto!

2 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El aeropuerto de Mérida estrena una nueva ruta
El aeropuerto de Mérida estrena una nueva ruta / Por Esto!

La conectividad aérea de Yucatán dio un nuevo paso con la apertura del vuelo directo Mérida-Tijuana de Volaris, una ruta que facilitará los viajes entre el sureste y la frontera norte del país, además de ofrecer una conexión más práctica hacia la región de San Diego, California, para turismo, negocios, comercio y reunificación familiar.

Durante la presentación oficial de la nueva ruta, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que Yucatán ya suma 13 destinos nacionales, como parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo económico, atraer inversiones y consolidar al estado como un punto clave de conectividad aérea.

Autoridades mantienen asistencia a repatriados y viajeros durante las vacaciones de verano

Noticia Destacada

Refuerzan atención a connacionales y visitantes con el programa Héroes Paisanos en Yucatán

¿Cuánto cuesta el vuelo Mérida-Tijuana?

El costo del vuelo Mérida-Tijuana varía según la temporada, la anticipación con la que se compre el boleto y la disponibilidad de asientos.

En promedio, un viaje redondo tiene un precio que oscila entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos, aunque durante promociones o temporadas de alta demanda las tarifas pueden cambiar.

Aeropuerto Internacional de Mérida endurece controles para prevenir trata de menores

Noticia Destacada

Aeropuerto de Mérida refuerza vigilancia contra trata infantil y explotación de menores

¿Qué días opera el vuelo Mérida-Tijuana?

La nueva ruta contará con cuatro frecuencias semanales, operadas por aviones Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros. Los vuelos estarán disponibles los siguientes días:

  • Lunes
  • Miércoles
  • Viernes
  • Sábado

Esta programación permitirá a viajeros de negocios, turistas y familias contar con opciones de viaje distribuidas durante la semana.

Te puede interesar