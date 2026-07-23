Unión Europea multa a Google con 890 millones de euros por favorecer sus servicios y limitar ofertas

La Comisión Europea impuso a Google dos multas que suman 890 millones de euros por incumplir la Ley de Mercados Digitales, conocida como DMA, mediante prácticas relacionadas con su buscador y la tienda de aplicaciones Google Play.

El organismo europeo determinó que la tecnológica otorgó mayor visibilidad a sus propios servicios dentro de los resultados de búsqueda y limitó las posibilidades de los desarrolladores para dirigir a los usuarios hacia canales alternativos de compra, donde podían encontrar precios más bajos.

Google tendrá un plazo de 60 días para modificar sus prácticas. En caso de incumplimiento, la Unión Europea podría imponerle sanciones periódicas de hasta el 5 por ciento de su facturación anual global.

¿Por qué la Unión Europea multó a Google?

La primera sanción asciende a 460 millones de euros y corresponde al trato preferencial que Google habría dado a sus propios servicios dentro del buscador.

La Comisión señaló que productos relacionados con compras, hoteles, transporte y resultados deportivos aparecían en posiciones más destacadas o con recursos visuales que no estaban disponibles en las mismas condiciones para sus competidores.

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La segunda multa, por 430 millones de euros, está relacionada con las restricciones impuestas a los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones mediante Google Play.

De acuerdo con la DMA, las empresas deben tener la posibilidad de informar gratuitamente a sus clientes sobre ofertas disponibles en páginas web, otras tiendas de aplicaciones o plataformas externas. Bruselas concluyó que Google dificultó estas comunicaciones y aplicó tarifas superiores a las permitidas por la regulación.

¿Qué tendrá que cambiar Google en 60 días?

La Comisión Europea ordenó a Google tratar de manera justa y no discriminatoria a los servicios de otras empresas dentro de sus resultados de búsqueda.

Además, la compañía deberá permitir que los desarrolladores comuniquen y promocionen ofertas externas sin imponerles restricciones desproporcionadas.

Las infracciones analizadas se extendieron desde marzo de 2024 hasta diciembre de 2025. Las autoridades europeas consideraron para calcular las multas que la DMA entró en vigor en 2022 y que Google ya había comenzado a realizar algunos cambios.

La sanción es menor a otras aplicadas contra la tecnológica. En 2018, Bruselas impuso una multa de 4 mil 343 millones de euros por prácticas relacionadas con Android, cantidad que posteriormente quedó en 4 mil 125 millones tras la revisión de la justicia europea.

🇪🇺 La Unión Europea impuso dos multas por un total de 890 millones de euros al gigante tecnológico Google por vulnerar su normativa digital, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con EEUU #AFP pic.twitter.com/0Gj4zFolYT — Agence France-Presse (@AFPespanol) July 23, 2026

Google rechaza la multa de la Unión Europea

Google cuestionó la decisión y sostuvo que la Ley de Mercados Digitales afecta el funcionamiento de servicios utilizados diariamente por los consumidores europeos.

Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, señaló que las medidas obligan a retirar funciones como precios y disponibilidad en tiempo real para hoteles, vuelos y restaurantes. También advirtió sobre posibles afectaciones a los sistemas de seguridad de Google Play.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, defendió la aplicación de las normas comunitarias ante la posibilidad de críticas o represalias por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Bruselas afirmó que la regulación no pretende perjudicar a compañías estadounidenses, sino garantizar que los servicios digitales compitan en condiciones equitativas y que los consumidores puedan acceder a más opciones.

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