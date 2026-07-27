Marinero sobrevive 30 días a la deriva en el Pacífico: perdió el mástil, el agua y toda esperanza

Un marinero de California fue rescatado con vida después de permanecer cerca de 30 días a la deriva en el océano Pacífico, sin mástil, combustible ni un sistema de navegación en funcionamiento.

Kai Sato, de 39 años, salió el 7 de junio desde la isla Catalina con destino a Hawái. El viaje representaba su primera travesía en solitario por el Pacífico, pero dos semanas después las fuertes condiciones marítimas rompieron el mástil de su velero de 32 pies.

El teléfono que utilizaba para navegar también dejó de funcionar. Sato trató de regresar a la costa mediante el motor, pero agotó el combustible y quedó a merced de las corrientes, que lo llevaron cada vez más lejos de su ruta.

¿Cómo sobrevivió Kai Sato durante un mes en el océano?

Después de varios días sin poder controlar la embarcación, el marinero utilizó tubos de PVC y remos de kayak para construir un sistema improvisado de velas. Su objetivo era acercarse a la ruta utilizada por los buques comerciales que navegan entre California y Hawái.

La comida disponible consistía principalmente en avena. También consumió peces y calamares que llegaron a caer dentro del velero.

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El problema más grave comenzó cuando se terminó el agua potable. Para mantenerse hidratado, Sato recolectó agua de lluvia y después utilizó bolsas de plástico para captar la condensación producida a partir del agua de mar.

Marinero relató los momentos de desesperación que enfrentó

Sato reconoció que durante los primeros días sufrió una crisis emocional y llegó a pensar en quitarse la vida mediante los gases del motor.

El marinero relató que lloró durante una semana mientras la embarcación avanzaba sin rumbo hacia el sur. Posteriormente comenzó a meditar, hablar con el viento y el agua, y concentrarse en realizar las reparaciones que le permitieran sobrevivir.

También dijo que encontró consuelo al recordar a un tío fallecido con quien había realizado una travesía entre California y Hawái durante su infancia.

¿Cómo fue rescatado cerca de Hawái?

El 21 de julio, los vigías del buque portacontenedores M/V George III localizaron el pequeño velero sin mástil a unos 900 kilómetros de Hawái, de acuerdo con reportes sobre el rescate.

La tripulación preparó una escalera, salvavidas y líneas para acercar la embarcación. Tras cerca de 90 minutos de maniobras, Sato pudo abandonar el velero y subir al buque mercante.

Una vez a bordo recibió agua, comida, ropa y alojamiento. Posteriormente se reunió con familiares en Hawái para continuar con su recuperación.

Kai Sato planea volver a navegar

Pese a la experiencia, Sato aseguró que no pretende abandonar la navegación. El marinero ya considera realizar otro viaje, esta vez hacia Filipinas y en una embarcación de mayores dimensiones.

El caso muestra los riesgos de emprender travesías oceánicas sin equipos de comunicación satelital, sistemas de emergencia y fuentes alternativas de navegación. También destaca la función de los buques comerciales en rescates realizados lejos de las costas y fuera del alcance inmediato de los servicios de emergencia.

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