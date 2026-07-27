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¿Qué pasó en la Refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco? Esto es lo que sabemos

No se reportaron trabajadores lesionados ni mayores afectaciones. Es el quinto accidente en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) en los últimos 10 días.

Por Redacción Por Esto!

27 de jul de 2026

1 min

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El humo se pudo ver a varios metros de distancia de donde se generó.
El humo se pudo ver a varios metros de distancia de donde se generó. / Foto: Tomada de RRSS

Trascendió que a las 14:45 horas de este lunes se registró un conato de incendio en la Planta Combinada Maya de la refinería Olmeca, Paraíso, en Tabasco.

Se pudo ver una columna de humo blanco a varios metros de distancia, algo que alertó a los trabajadores que se encontraban en ese momento en las instalaciones, mientras tanto el equipo contra incendios se trasladó al lugar donde se originó todo y así iniciar los protocolos de seguridad.

Pemex es una de las dependencias involucradas en estas sanciones.

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Hasta la publicación de esta nota, no se reportaron trabajadores lesionados ni mayores afectaciones. Es el quinto accidente en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) en los últimos 10 días.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que se generó un incendio en el mismo complejo el pasado 20 de julio de este mismo año.

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