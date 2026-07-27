Familia teme morir aplastada por el techo de una casa centenaria en Campeche

Con el techo a punto de caerles encima, sostenido por cuatro postes de madera improvisados, Lisbeth Cáceres Bod, de 59 años, junto con su esposo, vive en una de las antiguas casas coloniales del barrio San Francisco, zona considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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Desde que tiene memoria, Lisbeth ha vivido en esta vivienda, construida por su abuelo, heredada a su padre y, posteriormente, a ella y a su hermano mayor, quien falleció. Al quedar como única propietaria, observa cómo este patrimonio se derrumba poco a poco, piedra por piedra. La casa se ubica sobre la calle Diez, entre las vialidades Rosales y Riva Palacio, cerca del parque de San Francisco.

“Desde hace cinco años notamos el deterioro que comenzó a presentar la vivienda, que calculo tiene más de cien años. Es una de las más antiguas y, por lo mismo, acudimos al INAH, donde nos explicaron que no existe un programa de apoyo para la reconstrucción de casas coloniales, sino únicamente para la preservación de las fachadas”, explicó Lisbeth.

Una casa colonial del barrio San Francisco está en riesgo de colapsar. / Alejandro Pech

Es decir, que lo único que podrían facilitarles las autoridades federales es el permiso para retirar y reconstruir el techo, en caso de conseguir los recursos económicos, siempre y cuando se haga de la misma manera en que fue edificada.

“Hace dos años, al ver el peligro en el que vivo con mi esposo, un familiar nos apoyó mandando a colocar esta estructura de madera, porque imagínese usted que, si nos llega a pegar un huracán y esto se nos viene encima, ¿a dónde nos vamos a ir?”, manifestó Lisbeth, quien además vive con tres perros rescatados de la calle.

Pese a perder la esperanza de lograr obtener un apoyo para la reconstrucción, Lisbeth trata de mantenerse optimista en su humilde vivienda. Señaló que, en caso de colapsar el techo del frente y lograr sobrevivir, aún le quedaría el cuarto de atrás, donde también comienza a derrumbarse el muro colindante con su vecino, al abrirse huecos que parecen nuevas ventanillas.

Lisbeth Cáceres vive en el inmueble junto con su esposo. / Alejandro Pech

“Nos resguardaríamos en el cuarto de atrás, en caso de caerse el techo de adelante, donde tenemos la mayoría de nuestras pertenencias, aunque de verdad nos gustaría obtener un apoyo para que nos reconstruyan el techo de esta casa, que es lo único que tengo para vivir”, indicó Lisbeth Cáceres.

Apenas el martes pasado, la vivienda resistió el impacto de un vehículo conducido por un adulto mayor que perdió el control, accidente que dañó el protector de la ventana y el marco de piedra.

Según Lisbeth, los familiares del conductor se comprometieron a reparar los daños ocasionados.

JGH