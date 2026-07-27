Captan tiburón con enorme mordida en Celestún, Yucatán; video se vuelve viral

Un tiburón de más de 250 kilogramos se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes en las que aparece con una enorme mordida en uno de los costados de su cuerpo, una lesión que despertó el interés y la curiosidad de cientos de usuarios.

De acuerdo con una publicación realizada por Jilbert Cauich, el ejemplar habría sido capturado presuntamente en aguas de Celestún, Yucatán.

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En el video se observa al tiburón ya fuera del mar, mientras la gran herida en su cuerpo llama la atención por su tamaño y profundidad.

La impactante lesión provocó una ola de especulaciones en plataformas digitales, donde internautas plantearon diversas hipótesis sobre el posible depredador responsable del ataque.

Entre los comentarios surgieron teorías que van desde el encuentro con otro tiburón de mayor tamaño hasta la posibilidad de que haya sido atacado por otra especie marina de gran tamaño.

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Hasta el momento, ninguna autoridad ni especialista ha confirmado qué animal pudo haber causado la mordida, por lo que el origen de la lesión permanece sin esclarecer.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales, donde siguen acumulando reproducciones, reacciones y comentarios por lo inusual del hallazgo.