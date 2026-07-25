Orcas pulverizan a un pez luna con una embestida brutal: VIDEO

Una orca sostiene por la aleta a un pez luna sin vida. A unos metros de distancia, otro integrante del grupo toma impulso, acelera y golpea al animal con tal fuerza que su cuerpo se fragmenta en miles de pedazos.

La escena, registrada en el Golfo de California, corresponde a una conducta que los científicos no habían descrito antes en estos cetáceos. El hallazgo muestra un nivel de coordinación entre las orcas y abre nuevas preguntas sobre la manera en que procesan sus presas, alimentan a las crías y desarrollan actividades de juego.

La investigación fue publicada el 23 de julio en la revista Frontiers in Ethology. Los especialistas documentaron dos episodios similares, uno en julio de 2024 y otro en septiembre de 2025, en los que los ejemplares repitieron la misma secuencia.

¿Por qué las orcas hicieron explotar al pez luna?

Los investigadores aclararon que los peces luna ya estaban muertos antes de recibir el impacto. Por ello, la embestida no se considera una técnica para matar a la presa, sino una forma de procesar su cuerpo.

En los dos casos, una orca adulta sujetó al pez por la aleta caudal y lo soltó segundos antes de que otra lo golpeara a gran velocidad. La fragmentación dejó pequeñas porciones flotando en el agua, algunas de las cuales fueron consumidas por un ejemplar juvenil.

Kathryn Ayres, investigadora de la organización Beneath The Waves y autora principal del estudio, planteó que el comportamiento puede facilitar la alimentación de las crías. Sin embargo, no descartó que también tuviera una función recreativa, pues las orcas suelen manipular y jugar con sus alimentos.

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Una maniobra coordinada con precisión

El estudio denominó a esta conducta como una estrategia de “sujetar y embestir”. La secuencia exige que los animales ajusten la posición, la velocidad y el momento exacto en el que uno libera la presa para que el otro pueda impactarla.

Los autores consideran que esta coordinación puede reflejar aprendizaje social, cooperación y transmisión de conocimientos entre integrantes del grupo.

El biólogo mexicano Jesús Erick Higuera Rivas, coautor de la investigación, explicó que las orcas pueden ejecutar tácticas compuestas por varios pasos. No obstante, los científicos necesitan más grabaciones y fotografías de las aletas dorsales y manchas oculares para determinar si los mismos ejemplares participaron en ambos acontecimientos.

¿Qué tan fuerte fue el impacto de la orca?

Los peces luna se encuentran entre los peces óseos más pesados del mundo. Algunas especies superan los tres metros de longitud y alcanzan hasta dos mil kilogramos.

La investigación se centró en el pez luna de cola afilada, cuyo tejido pudo responder de manera particular al impacto. Los especialistas señalaron que todavía no se sabe si otras especies de esta familia se fragmentarían de la misma forma.

La fuerza necesaria para desintegrar al animal confirma la potencia física de las orcas, depredadores situados en la parte más alta de la cadena alimentaria marina.

A group of orcas was captured on camera engaging in what scientists call "ram-to-fragment" behavior.



One whale holds a large sunfish and lets go just before another rams it at high speed, pulverizing the fish into thousands of pieces.



In a new study, scientists say the behavior… pic.twitter.com/uNABrcGMXe — ABC News (@ABC) July 23, 2026

Orcas siguen sorprendiendo a la ciencia

Las orcas cuentan con técnicas de alimentación que cambian entre poblaciones. Algunas crean olas para derribar focas de placas de hielo, mientras que otras cazan tiburones y comparten órganos o carne con las crías.

También se han observado ejemplares que transportan salmones muertos sobre la cabeza y grupos que utilizan algas para frotarse entre sí.

El nuevo registro del Golfo de California amplía ese repertorio y demuestra que, pese a décadas de investigación, aún existen comportamientos desconocidos. Los científicos advierten que será necesario documentar más casos para establecer si la embestida cumple una función alimentaria, educativa, social o simplemente lúdica.

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