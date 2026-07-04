EU exige al presidente Daniel Ortega liberar al obispo Abelardo Mata y denuncia persecución religiosa en Nicaragua

Estados Unidos exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata del obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, detenido después de oficiar una misa en la que pidió rezar por la Iglesia católica perseguida en Nicaragua.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado calificó la detención como arbitraria y condenó la “continua y cruel persecución religiosa” atribuida al gobierno nicaragüense.

También advirtió que Mata, de 80 años, no representa una amenaza y que su estado de salud es frágil.

¿Por qué Estados Unidos pidió liberar al obispo Abelardo Mata?

Washington demandó la excarcelación inmediata e incondicional del obispo, al considerar que su detención forma parte de la represión contra líderes religiosos y voces críticas del gobierno de Ortega y Murillo.

Mata fue una de las figuras más influyentes de la Iglesia católica nicaragüense durante las últimas décadas.

Noticia Destacada Estados Unidos le exige a Nicaragua la liberación del Obispo Rolando Álvarez

En 2021 se retiró por edad como obispo de Estelí, diócesis que posteriormente quedó bajo administración apostólica de Rolando Álvarez, otro religioso perseguido por el régimen y exiliado al Vaticano en enero de 2024.

¿Cómo ha sido la persecución contra la Iglesia en Nicaragua?

La oposición y organismos internacionales han acusado al gobierno de Ortega de perseguir a la Iglesia católica desde las protestas de 2018, cuando el régimen responsabilizó a sectores religiosos de respaldar un supuesto intento de golpe de Estado.

En los últimos años, el gobierno nicaragüense ha expulsado a sacerdotes, cerrado espacios religiosos y mantenido presión contra obispos y organizaciones católicas.

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🔹Estados Unidos exigió este sábado al Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación «inmediata e… pic.twitter.com/3JOfbHZXgg — ConfidencialHonduras (@ConfidencialHN) July 4, 2026

En 2024, Estados Unidos también exigió a Ortega liberar a presos políticos y permitir un retorno pacífico a la democracia.

La nueva exigencia de Washington eleva la presión internacional sobre Managua y vuelve a colocar la libertad religiosa como uno de los principales puntos de tensión entre Estados Unidos y el régimen Ortega-Murillo.

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