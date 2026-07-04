Mbappé rompe el muro paraguayo y Francia se clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026

Con un tanto de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 70, Francia avanzó este sábado a los Cuartos de Final del Mundial 2026 tras derrotar por 0-1 a Paraguay en un partido que se jugó en Filadelfia.

Los dirigidos por Didier Deschamps jugarán contra Marruecos el 9 de julio en los cuartos de final.

Mbappé y un gol que vale por “3”

Kylian Mbappé alargó este sábado la sombra de su historia en el Mundial al anotar su séptimo gol con un valor significativo: clasificó a Francia a cuartos de final, y con ahora 19 sigue a la sombra de Lionel Messi, el máximo anotador en estos torneos.

Con 11 años de diferencia, Messi, quien cumplió 39 el 24 de junio, y Mbappé, que celebrará 28 el 20 de diciembre, comparten con siete dianas la cima de la clasificación de goleadores del torneo.

En la historia de todas las copas del mundo, el diez de la Albiceleste domina la clasificación con 20 goles y el diez de Les Bleus le sigue con 19.