Infonavit eleva meta en Michoacán a 50 mil viviendas; entregan primeras casas en Morelia

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la meta de vivienda para Michoacán aumentó de 19 mil a 50 mil unidades, como parte del programa Vivienda para el Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el evento realizado en Morelia, Michoacán, Romero detalló que el Infonavit tiene a su cargo un millón 200 mil viviendas de la meta nacional de un millón 800 mil unidades para este sexenio.

¿Cuántas viviendas construirá Infonavit en Michoacán?

Romero Oropeza explicó que en Michoacán ya se tienen contratadas y en arranque de obra 11 mil 300 viviendas en 13 proyectos.

Además, en los próximos meses se prevé iniciar 28 mil viviendas adicionales en 18 desarrollos, con lo que el estado alcanzaría 39 mil 300 viviendas este año.

Los proyectos se ubican en municipios como Morelia, Zamora, Apatzingán, Jiquilpan, Pátzcuaro, Jacona, Charo, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Tarímbaro y Zitácuaro.

El funcionario señaló que esta meta representa una inversión superior a 31 mil millones de pesos y busca atender principalmente a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

¿Cómo serán las viviendas del programa?

El titular del Infonavit afirmó que las casas tendrán 60 metros cuadrados, dos recámaras, baño, cocina, comedor, sala, cuarto de lavado y servicios básicos como agua, luz y drenaje. También estarán cerca de escuelas, comercios, hospitales y centros de trabajo.

En Morelia, la entrega inició en el fraccionamiento Infonavit Campo Nubes, donde se construyen mil 248 viviendas. Este sábado se entregaron las primeras 32 casas y, a partir de ahora, se realizarán entregas semanales.

Romero Oropeza también destacó que el Infonavit eliminó los requisitos tradicionales para acceder a créditos hipotecarios, incluido el sistema de mil 80 puntos. Ahora, dijo, basta con ser derechohabiente, ganar entre uno y dos salarios mínimos y no tener otro crédito hipotecario.

Además, informó que en Michoacán fueron reestructurados 97 mil 200 créditos considerados impagables y que el instituto trabaja en liberar gratuitamente hipotecas ya pagadas.

IO