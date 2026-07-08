Donald Trump insiste en que EU debe controlar Groenlandia durante cumbre de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender que su país tome el control de Groenlandia, una postura que ha repetido durante los últimos meses y que ha generado tensión con Dinamarca y con autoridades groenlandesas.

La declaración ocurrió durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, mientras Trump se encontraba sentado junto al secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

El mandatario estadounidense sostuvo que Groenlandia es estratégica para Washington, pero no para Dinamarca, país al que pertenece como territorio autónomo.

¿Qué dijo Trump sobre Groenlandia?

Trump afirmó que Groenlandia “es muy importante para Estados Unidos” y cuestionó que el territorio siga bajo soberanía danesa. También recordó la invasión nazi a Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial y aseguró que, tras ese episodio, Washington asumió responsabilidades sobre Groenlandia.

“No deberíamos habérsela devuelto”, dijo el presidente estadounidense, al insistir en que el control de la isla tendría valor estratégico para la seguridad de Estados Unidos.

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La nueva declaración se suma a una serie de comentarios en los que Trump ha planteado que Groenlandia debe quedar bajo control estadounidense, con argumentos relacionados con defensa, rutas del Ártico y competencia geopolítica.

¿Por qué Groenlandia es clave para Estados Unidos?

Groenlandia tiene una posición estratégica en el Ártico y es relevante para vigilancia militar, rutas marítimas y recursos minerales. Estados Unidos ya mantiene presencia militar en la isla mediante la base espacial de Pituffik, además de cooperación en defensa con Dinamarca.

Sin embargo, las autoridades de Groenlandia han rechazado las presiones de Trump y han defendido su derecho a decidir su futuro político. El territorio es autónomo, pero forma parte del Reino de Dinamarca.

Trump: "Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day -- Hitler beat them out in one day, took over -- they asked us to take care of Greenland. We shouldn't have given it… pic.twitter.com/nm7XOUWjOD — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

Dinamarca y Groenlandia rechazan presión de Trump

La postura estadounidense ha causado molestia entre aliados de la OTAN. Dinamarca y Groenlandia han sostenido que la isla no está en venta y que cualquier decisión sobre su futuro corresponde a su población.

Con esta nueva declaración, Trump volvió a colocar el tema en el centro de la agenda internacional, justo en una cumbre marcada por tensiones geopolíticas, seguridad transatlántica y diferencias entre socios de la OTAN.

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