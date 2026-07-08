Presidenta Sheinbaum y el presidente de Suiza acuerdan fortalecer inversiones, comercio y cooperación bilateral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la visita oficial del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, fortaleció la relación bilateral y abrió una nueva etapa de cooperación en materia de comercio, inversión, ciencia, innovación, patrimonio cultural y política internacional.

Al concluir la reunión celebrada este miércoles en Palacio Nacional, la mandataria calificó el encuentro como “muy productivo y cordial” y destacó que la visita ocurre en un año simbólico para ambos países, al conmemorarse ocho décadas del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Suiza.

Sheinbaum anuncia actualización del acuerdo comercial con Suiza

Durante su mensaje, la presidenta informó que uno de los principales acuerdos alcanzados fue trabajar en la actualización del tratado comercial vigente entre México y Suiza.

Sheinbaum recordó que un día antes el Parlamento Europeo aprobó la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, por lo que consideró oportuno avanzar también en la modernización del instrumento que mantiene el país con Suiza.

La mandataria señaló que en 2025 el intercambio comercial bilateral alcanzó 4 mil 272 millones de dólares y destacó que empresarios suizos manifestaron confianza para ampliar sus inversiones en sectores estratégicos de la economía mexicana.

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Además, explicó que el Gobierno de México presentó a los representantes del sector empresarial las acciones emprendidas para agilizar trámites, brindar certidumbre a la inversión y aprovechar la capacidad técnica de ingenieros y profesionistas mexicanos.

México y Suiza coinciden en defensa de la paz y el multilateralismo

La presidenta destacó que ambos gobiernos comparten una visión similar sobre diversos asuntos internacionales, particularmente en la solución pacífica de los conflictos.

Señaló que México y Suiza respaldan el fortalecimiento del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y el papel de las Naciones Unidas como espacio para resolver diferencias mediante el diálogo.

Asimismo, resaltó que ambos países apoyan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y participan en iniciativas para combatir la contaminación por plásticos.

Reconocen cooperación para recuperar patrimonio cultural mexicano

Uno de los temas que Sheinbaum destacó durante su mensaje fue la colaboración de Suiza en la recuperación de bienes arqueológicos mexicanos.

La presidenta agradeció personalmente al mandatario suizo el apoyo brindado para la detección y restitución de piezas del patrimonio nacional. Informó que desde 2018 han regresado a México 67 objetos culturales que se encontraban en territorio suizo, resultado de la cooperación entre ambos gobiernos.

Encuentro bilateral México-Suiza, mensaje a medios de comunicación. Palacio Nacional https://t.co/vpYRelfsX8 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 8, 2026

Sheinbaum afirmó que cada una de esas piezas representa parte de la memoria histórica del país y reconoció el trabajo realizado por la Embajada de México en Suiza para concretar su recuperación.

Finalmente, la mandataria expresó que la visita de Guy Parmelin fortalece una relación de amistad de 80 años y permitirá ampliar la cooperación en educación, ciencia, innovación e inversión.

También felicitó a la selección de Suiza por su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo y reiteró el compromiso de México de diversificar sus relaciones con distintas regiones del mundo.

IO