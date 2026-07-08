Ko'ox se une a la búsqueda de personas desaparecidas en Campeche; difundirán boletines en camiones

La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, CLBP, implementó una nueva estrategia para ampliar la difusión de boletines de búsqueda. A partir de esta semana, las pantallas interactivas de las unidades del sistema Ko'ox mostrarán de forma permanente las fichas de personas desaparecidas y no localizadas, así como alertas nacionales. Esta medida busca involucrar directamente a miles de usuarios del transporte público en la localización de sus seres queridos.

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La iniciativa es resultado de una colaboración entre la CLBP, la Secretaría de Movilidad y el Gobierno del Estado. Las pantallas de las unidades Ko'ox, que operan en las principales rutas de la ciudad, exhibirán la información de manera continua, permitiendo una mayor visibilidad a los reportes vigentes. Autoridades destacaron que esta acción representa un paso innovador para fortalecer las labores de búsqueda en un estado donde se han registrado decenas de casos de desaparición.

Con esta acción se espera que los ciudadanos se conviertan en aliados activos, observando y compartiendo los boletines. La gobernadora Layda Sansores ha impulsado esta estrategia como parte del compromiso humanista de su administración para atender el tema de las personas desaparecidas. Las autoridades invitaron a la población a respetar y difundir la información que se muestre en las unidades.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas mantiene abiertas sus líneas de contacto para reportes y más información sobre los casos. Esta medida se suma a otras acciones de visibilización que buscan no solo localizar a las personas, sino también mantener viva la esperanza de las familias.

JGH