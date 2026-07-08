Colonia Yucatán cumple 90 años: así será la gran celebración en la comisaría de Tizimín.

La comisaría de Colonia Yucatán en Tizimín se prepara para conmemorar el 90 aniversario de su fundación con una jornada de actividades deportivas, religiosas, cívicas y culturales que se realizarán el próximo sábado 11, en un ambiente de orgullo, identidad y convivencia familiar.

Las celebraciones iniciarán a las 7:30 horas con la Carrera Atlética 90 Años de Colonia Yucatán, para fomentar la participación y fortalecer el sentido de pertenencia.

Posteriormente, a la 13:00 horas, se celebrará una misa solemne en la que la comunidad agradecerá nueve décadas de historia, trabajo y desarrollo que han marcado el crecimiento de esta importante comisaría de este municipio.

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Como parte del programa oficial, a las 14:00 horas se realizará el acto conmemorativo oficial de aniversario con la presencia de autoridades municipales, invitados especiales y la comunidad.

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a personas que han contribuido al desarrollo de la comunidad, además de la realización de actividades alusivas a la historia e identidad del lugar.

Los festejos concluirán con el tradicional baile conmemorativo organizado por la Unión de Palqueros de Colonia Yucatán, a partir de las 22:00 horas con la coronación de Mariana Georgina Cetina Tejero como reina del aniversario.

Posteriormente se realizará el esperado duelo musical entre la Gran Sonora Santanera Nueva Generación y La Inolvidable Sonora Dinamita El Tributo.

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Las personas interesadas en asistir al baile podrán adquirir boletos o reservar mesas comunicándose al teléfono 9861181282.

Las autoridades del comisariado invitaron a las familias de la comunidad, a quienes radican fuera y a visitantes de la región a sumarse a esta histórica celebración.

Colonia Yucatán fue fundada oficialmente en el año 1941 por el ingeniero y empresario yucateco Alfredo Medina Vidiella. Él construyó esta ciudad en la selva del Oriente del estado para explotar las maderas preciosas de la región y exportarlas al mundo.

Antes de eso, en 1936, Medina había comenzado pequeños campamentos sobre una antigua poblacion maya llamada Sinsimato.

Fue un próspero pueblo que destacó por sus singulares casas de madera y por albergar el boliche más antiguo del estado.