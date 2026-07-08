Secretario Ebrard celebra que el Parlamento Europeo avalara el Acuerdo Global Modernizado con México

El Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, un instrumento que actualizará la relación comercial vigente desde el año 2000 y que prevé eliminar prácticamente todos los aranceles que aún existen entre ambas partes.

La votación cerró con 479 sufragios a favor, 119 en contra y 65 abstenciones. Con este paso, México y la Unión Europea avanzan hacia una nueva etapa de cooperación económica, política y comercial, en un contexto internacional marcado por tensiones arancelarias y búsqueda de nuevos mercados.

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre el acuerdo con la Unión Europea?

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró la aprobación del Parlamento Europeo y afirmó que se trata de una buena noticia para México. En un videomensaje difundido desde Washington, donde prepara la reunión sobre la revisión del T-MEC, el funcionario estimó que el acuerdo podría comenzar a operar durante 2026.

Ebrard señaló que el nuevo marco permitirá aumentar las exportaciones mexicanas, especialmente en sectores como agroindustria, automóviles, autopartes y otros productos con presencia en el mercado europeo.

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¿Qué beneficios tendrá el nuevo acuerdo comercial?

El acuerdo busca eliminar aranceles para casi todos los productos del intercambio bilateral. También incluye reglas para facilitar el comercio, proteger innovaciones, reconocer productos tradicionales europeos y ampliar el acceso de empresas de la Unión Europea a licitaciones públicas en México.

De acuerdo con estimaciones difundidas en Europa, las exportaciones de bienes y servicios de la Unión Europea hacia México podrían crecer hasta 75 por ciento en el escenario más ambicioso, mientras que las empresas europeas ahorrarían cerca de 100 millones de euros anuales en aranceles aduaneros.

Buenas noticias hoy : pic.twitter.com/sxXvNzKCuM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 8, 2026

¿Qué falta para que entre en vigor?

El Parlamento Europeo también aprobó un Acuerdo Comercial Interino, con 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones. Este mecanismo permitirá aplicar disposiciones comerciales mientras concluye la ratificación del Acuerdo Global Modernizado en los 27 países de la Unión Europea.

Una vez que el acuerdo completo sea ratificado por todas las partes, sustituirá al tratado vigente desde hace más de dos décadas y abrirá una nueva fase en la relación económica entre México y Europa.

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