¿Por qué no han pagado el apoyo al maíz en Campeche? Sader revela las razones

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) admitió que existen atrasos en la entrega del apoyo federal de 800 pesos por tonelada de maíz destinado a productores de Campeche. La dependencia del Gobierno de México aseguró que la suspensión temporal de los pagos está justificada debido a que durante la operación del programa se detectaron irregularidades, como personas que registraron hasta 14 toneladas o que se inscribieron en dos ocasiones para recibir el beneficio.

Ante esta situación, actualmente se realiza una auditoría para determinar quiénes cumplen con los requisitos y tienen derecho a recibir el recurso.

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Lo anterior ocurre luego de que productores de maíz de seis municipios se manifestaran en el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de los apoyos, los cuales no han llegado a alrededor de 400 productores, pese a que aseguran haber cumplido con los requisitos establecidos.

El delegado de la Sader en Campeche, Carlos Baqueiro Cáceres, confirmó que sostuvo una reunión con los inconformes, la cual calificó como cordial y de diálogo abierto, lo que permitió avanzar en la atención de sus demandas.

Explicó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue agilizar la entrega de los recursos, de tal forma que quienes presentaban su documentación recibían el pago pocos días después. Sin embargo, lamentó que “algunas personas actuaron de mala fe”.

Detalló que, mientras el rendimiento promedio de maíz en Campeche es de cinco a seis toneladas por hectárea, se detectaron registros de hasta 10 y 14 toneladas, además de beneficiarios duplicados. Asimismo, reveló que existen presuntos malos manejos en algunas bodegas donde se recibía la documentación.

“Eso hizo que se frenaran los pagos y actualmente se están realizando auditorías para verificar realmente a quién le corresponde el apoyo”, puntualizó.

Baqueiro Cáceres añadió que la Sader también enfrenta compromisos presupuestales derivados de programas de apoyo para productores de frijol, trigo y maíz en diversas entidades del país, por lo que los recursos se liberarán de manera gradual para quienes acrediten cumplir con las reglas de operación.

El funcionario aceptó que aún no existe una fecha definida para la entrega de los apoyos, pero pidió confianza a los productores, al asegurar que quienes tengan derecho al incentivo recibirán los 800 pesos por tonelada una vez concluidas las auditorías.

Señaló que existe coordinación con el Gobierno del Estado para corregir los casos de productores que ya recibieron el apoyo federal, pero que no aparecen en los listados del incentivo estatal de 150 pesos por tonelada.

Respecto a la entrega de bultos de semilla de maíz, aclaró que dicho programa corresponde exclusivamente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) del Estado.