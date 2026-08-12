Terremoto de 7.4 en Colombia deja 239 muertos, 287 desaparecidos y miles de viviendas dañadas

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto elevó su saldo a por lo menos 239 personas muertas, 3 mil 755 lesionadas y 287 desaparecidas, de acuerdo con el balance difundido este miércoles 12 de agosto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A 48 horas del sismo, las autoridades también contabilizan 24 mil 324 familias afectadas en distintas regiones del país. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, una de las zonas que presentan mayores daños.

La emergencia se extiende a 403 municipios ubicados en 14 de los 32 departamentos colombianos, aunque la mayor parte de las víctimas y los daños se concentra en el centro y suroeste del país.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia?

Además de Chocó, las afectaciones más severas se han registrado en Valle del Cauca y Risaralda, donde se encuentran Cali y Pereira, dos de las ciudades con mayor número de fallecimientos reportados hasta el momento.

El Instituto de Medicina Legal informó que ha recibido 202 cuerpos relacionados con el terremoto. De ellos, 121 ya fueron identificados y se inició el proceso para entregarlos a sus familiares.

Entre las víctimas identificadas se encuentran cinco menores de edad. Los cuerpos recuperados proceden principalmente de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

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¿Cuántas viviendas y edificios quedaron destruidos?

El balance preliminar de la UNGRD señala que 9 mil 215 viviendas quedaron destruidas, mientras que otras 45 mil 457 presentan daños.

También se reportan 140 edificios colapsados, donde equipos de rescate, autoridades y voluntarios continúan buscando a personas atrapadas entre los escombros.

Las afectaciones también alcanzan infraestructura considerada esencial para las comunidades.

"No hemos excluido a absolutamente ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida", canciller @omarbula durante rueda de prensa. pic.twitter.com/iYk0QMLnlD — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

Terremoto también afecta hospitales, escuelas y aeropuertos

La emergencia dejó daños en 188 hospitales o centros de salud, además de mil 667 escuelas y colegios.

A esto se suman afectaciones en 43 acueductos y daños graves en dos aeropuertos, situación que complica la movilidad y las operaciones de atención en algunas regiones.

Las labores de búsqueda y rescate continúan mientras las autoridades actualizan el número de víctimas y evalúan el alcance de los daños provocados por el que ha sido señalado como el terremoto más fuerte registrado en Colombia durante este siglo.

IO