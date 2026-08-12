Productora de La Casa de los Famosos responde a críticas de Mar Contreras

La tensión entre la producción de La Casa de los Famosos México y Mar Contreras, escaló tras las duras críticas públicas lanzadas por la actriz hacia la dinámica de la actual cuarta temporada del reality show. Ante los comentarios, Rosa María Noguerón, productora ejecutiva del programa, lanzó un fuerte y contundente mensaje.

La exparticipante de la tercera temporada del show criticó el desempeño de los participantes por medio de sus redes sociales, además de señalar que la tercera entrega fue la mejor. Debido a esto; la productora que tuvo un encuentro con los medios respondió a las críticas y lamentó los comentarios hechos por la actriz.

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¿Qué respondió Rosa María Noguerón a los comentarios de Mar Contreras?

Todo comenzó durante la transmisión de la segunda gala de eliminación de la cuarta temporada. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Mar Contreras compartió su descontento con el desempeño y los enfrentamientos de los participantes en la dinámica de posicionamientos.

“El mejor posicionamiento... NINGUNOOOOO”, escribió en una primera publicación. Minutos después agregó: “Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente dejan mucho que desear... Ay me avisan quién sale”.

Ante esto y al ser cuestionada por los medios de comunicación, Rosa María Noguerón defendió el proyecto y lanzó un mensaje directo hacia Contreras quién participó en la tercera temporada del show.

“Cada quien dirá lo que quiera decir, nosotros ahora sí que libertad de prensa. Sin embargo, me parecería muy triste, ¿no? Que alguien muerda la mano de quien le dio de comer... Tus palabras hablan más de ti que de los demás”, declaró la productora de La Casa de los Famosos.

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