Luigi Mangione se declara culpable por muerte del CEO de UnitedHealthcare; podría recibir cadena perpetua

Luigi Mangione se declaró culpable este viernes 14 de agosto de 2026 por la muerte de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, durante una audiencia celebrada ante un tribunal federal en Nueva York.

El joven de 28 años reconoció ante la jueza Margaret Garnett que disparó contra Thompson y que sabía que su conducta era ilegal. La declaración representa un cambio importante en el proceso judicial, ya que hasta ahora Mangione había sostenido su inocencia tanto frente a los cargos federales como estatales.

La magistrada fijó para el próximo 18 de diciembre la audiencia en la que se determinará la sentencia.

¿Qué pena podría recibir Luigi Mangione?

Los delitos federales por los que Mangione se declaró culpable pueden derivar en una pena máxima de cadena perpetua.

La Fiscalía estadounidense solicita una condena de entre 292 y 365 meses de prisión, equivalentes a poco más de 24 y hasta 30 años de cárcel.

Noticia Destacada Luigi Mangione se declara inocente en caso de asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Mangione permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y originalmente se esperaba que enfrentara un juicio federal en enero.

Los cargos federales tienen una diferencia importante frente al proceso estatal: no contemplan la posibilidad de libertad condicional.

¿Puede Luigi Mangione enfrentar todavía un juicio en Nueva York?

A pesar de su declaración de culpabilidad a nivel federal, el proceso abierto por el estado de Nueva York podría continuar.

Especialistas legales han señalado que la Fiscalía estatal podría argumentar que sus cargos corresponden a un daño jurídico distinto, por lo que todavía sería posible procesarlo por homicidio.

En ese expediente, Mangione podría enfrentar una pena de 25 años a cadena perpetua.

Su defensa ha intentado frenar el juicio estatal bajo el argumento de doble incriminación, pero hasta ahora esos recursos no han prosperado.

JUST IN: Luigi Mangione admitted to shooting UnitedHealthcare CEO Brian Thompson as he pleaded guilty Friday to two federal stalking counts.



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¿Cómo ocurrió el asesinato de Brian Thompson?

Brian Thompson fue asesinado en Midtown Manhattan, una de las zonas más transitadas de Nueva York.

Durante la investigación, las autoridades localizaron casquillos de bala con palabras inscritas que fueron interpretadas como una posible referencia crítica hacia la industria estadounidense de los seguros médicos.

El caso adquirió una amplia repercusión nacional debido tanto al cargo ejecutivo que ocupaba Thompson como a las circunstancias del crimen y a los debates generados posteriormente sobre el sistema de salud estadounidense.

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