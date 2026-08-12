Donald Trump asegura que EU tiene el “control total” del Estrecho de Ormuz y lanza advertencia a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra Irán al asegurar que las fuerzas estadounidenses mantienen el “control total” del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Este miércoles 12 de agosto, el mandatario utilizó su plataforma Truth Social para sostener que Washington domina actualmente el paso marítimo e incluso planteó la posibilidad de mantener ese control. Sus declaraciones ocurren en un escenario de nuevas tensiones militares y desacuerdos entre ambos países sobre quién ejerce realmente el dominio de la zona.

La postura de Trump coincide con la política que su administración ha mantenido durante las últimas semanas. A finales de julio, la Casa Blanca aseguró que existe un bloqueo naval estadounidense y que únicamente pueden cruzar determinadas embarcaciones, aunque Irán ha rechazado públicamente que Estados Unidos controle el estrecho.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz?

Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control sobre Ormuz y sostuvo que Irán cuenta actualmente con una capacidad limitada para modificar la situación.

El mandatario también volvió a atacar al gobierno iraní y aseguró que las operaciones estadounidenses han reducido sus capacidades militares. Sus declaraciones forman parte de una estrategia de presión que Washington ha acompañado con acciones militares, sanciones y restricciones contra entidades vinculadas con Teherán.

Noticia Destacada Trump cambió de avión en secreto tras cumbre de la OTAN por posible amenaza de Irán

El Departamento de Estado informó el 29 de julio que Estados Unidos mantiene operaciones navales relacionadas con un bloqueo sobre puertos y costas iraníes. Además, Washington ha impuesto nuevas sanciones contra empresas a las que acusa de facilitar operaciones comerciales y financieras de Irán.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y representa un punto estratégico para el transporte internacional de petróleo, gas y otras mercancías.

La relevancia de esta ruta explica por qué cualquier confrontación militar o interrupción prolongada del tránsito puede tener consecuencias fuera de Medio Oriente, particularmente sobre los mercados energéticos y los costos del transporte marítimo.

La tensión se intensificó después de que Washington acusara a Irán de atacar embarcaciones comerciales que transitaban por la zona. Documentos de la administración estadounidense señalan que las Fuerzas Armadas de EU comenzaron nuevas operaciones contra objetivos iraníes en julio después de varios incidentes en el estrecho.

Irán rechaza versión de Trump sobre control de Ormuz

Las afirmaciones del presidente estadounidense contrastan con la posición de Teherán, que sostiene que mantiene capacidad para intervenir en buena parte del tránsito marítimo y ha rechazado la versión de que Washington controle completamente la zona.

El conflicto mantiene al Estrecho de Ormuz como uno de los principales focos de tensión internacional. Mientras Trump insiste en que Estados Unidos domina el paso marítimo, Irán continúa disputando esa afirmación, en un momento en que las negociaciones entre ambas partes permanecen bajo presión y el tráfico comercial enfrenta fuertes afectaciones.

IO