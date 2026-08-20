China rechaza acusaciones de EU sobre triangulación comercial y niega usar a México para evadir aranceles

China rechazó las acusaciones de Estados Unidos sobre un supuesto uso de terceros países para modificar el origen de mercancías y reducir el pago de aranceles, una práctica que Washington ha vinculado con productos que pasan por México, Canadá y naciones del Sudeste Asiático.

El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, aseguró que el informe estadounidense construye una “falsa narrativa” y presenta como fraude operaciones que, según Pekín, forman parte del comercio y la inversión internacionales.

La reacción ocurre en un momento de nuevas tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, a semanas de la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Washington.

¿De qué acusa Estados Unidos a China?

El informe estadounidense, titulado “El fraude del transbordo masivo: origen, alcance y coste”, sostiene que empresas chinas recurren a terceros países para realizar procesos como etiquetado, embalaje, inspección o costura antes de enviar productos a Estados Unidos.

Según Washington, estas operaciones permitirían que algunas mercancías ingresen con condiciones comerciales más favorables y aranceles inferiores a los que pagarían si fueran identificadas directamente como productos de origen chino.

El documento menciona, entre otros territorios, a México y Canadá, además de países del Sudeste Asiático.

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China acusa a EU de proteccionismo

He Yadong rechazó la interpretación estadounidense y afirmó que el reporte constituye una muestra de “unilateralismo y proteccionismo”.

El funcionario sostuvo que Estados Unidos busca utilizar estos argumentos para limitar el acceso de productos chinos a su mercado y acusó a Washington de trasladar sus problemas económicos internos a factores externos.

Pekín también señaló que los altos aranceles diferenciados aplicados por Estados Unidos representan, desde su perspectiva, un riesgo mayor para las cadenas internacionales de suministro.

Pekín defiende sus prácticas comerciales

El Ministerio de Comercio chino aseguró que el país respeta las normas internacionales y continuará impulsando relaciones económicas basadas en igualdad y beneficio mutuo.

Además, pidió a Washington poner fin a lo que calificó como acusaciones irresponsables y evitar mayores afectaciones en la relación comercial bilateral.

China's Ministry of Commerce on Thursday urged the United States to immediately repeal its Section 232 tariff measures on drones and drone parts, saying the measures severely harm the interests of Chinese enterprises and disrupt cooperation in global drone industrial and supply… pic.twitter.com/yWYHA4uXL1 — China Business (@PDChinaBusiness) August 20, 2026

Tensión comercial aumenta antes de reunión Trump-Xi

La controversia se suma a otros puntos de fricción entre China y Estados Unidos, como semiconductores, inteligencia artificial, tierras raras y restricciones tecnológicas.

El tema podría formar parte de las conversaciones previstas durante la visita de Xi Jinping a Washington el 24 de septiembre, donde se espera un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump.

Aunque ambos gobiernos han mostrado momentos de distensión, las diferencias sobre comercio, tecnología y seguridad económica continúan marcando la relación bilateral.

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