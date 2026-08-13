Irán desafía a Trump y asegura que controla el Estrecho de Ormuz

La disputa entre Irán y Estados Unidos por el control del Estrecho de Ormuz volvió a escalar este jueves 13 de agosto, luego de que un alto mando iraní rechazara las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien un día antes afirmó que Washington domina completamente esta estratégica vía marítima.

Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, sostuvo en declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní que el estrecho se encuentra bajo gestión y control de la República Islámica.

Su postura contradice directamente lo señalado por Trump, quien aseguró que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre la zona y que Irán ya no tiene capacidad para recuperar el control del paso.

¿Qué dijo Irán sobre el control del estrecho de Ormuz?

Taeb afirmó que el Estrecho de Ormuz permanece bajo control iraní y aseguró que el país continúa operando con seguridad en la región.

La declaración forma parte de una nueva confrontación discursiva entre Teherán y Washington, en medio de las tensiones militares que se mantienen desde el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado 28 de febrero.

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Desde entonces, el tránsito marítimo por la zona ha sufrido alteraciones que han repercutido en el comercio internacional y en los mercados energéticos.

¿Qué había dicho Donald Trump sobre Ormuz?

El presidente estadounidense afirmó el miércoles que su país tiene el “control total” del estrecho de Ormuz y sugirió incluso que Washington podría mantenerlo de manera permanente.

Trump también sostuvo que el bloqueo naval estadounidense funciona como un “muro de acero” y aseguró que Irán no puede revertir la situación.

Un día antes había insistido en la misma idea al señalar que la vía marítima estaba completamente bajo dominio estadounidense.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante?

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más relevantes del mundo debido a la enorme cantidad de petróleo, gas y mercancías que circulan por esa ruta entre el Golfo Pérsico y el Océano Índico.

"En el día de hoy, el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de la República Islámica, y nuestro país prosigue su camino con total seguridad", afirma Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal de Irán #AFP pic.twitter.com/NfbjUEg6n3 — Agence France-Presse (@AFPespanol) August 13, 2026

Cualquier interrupción prolongada puede provocar efectos inmediatos en los precios internacionales del crudo, elevar los costos de transporte y generar presión sobre la economía global.

El bloqueo impuesto en la práctica por Irán tras el inicio de la guerra ya ha generado fuertes variaciones en los precios del petróleo.

La disputa por Ormuz continúa abierta, con Irán y Estados Unidos atribuyéndose el control de la zona y sin señales claras de una reducción inmediata de las tensiones.

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