Agosto de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado a nivel global, informa Copernicus

Agosto de 2026 se convirtió en el mes más cálido registrado a nivel global, con una temperatura media del aire en superficie de 16.96 grados Celsius, informó este jueves el servicio de monitoreo climático de Copernicus.

El dato superó ligeramente los 16.95 °C de julio de 2023, que hasta ahora mantenía el máximo histórico.

El organismo europeo detalló que agosto se ubicó 0.85 °C por encima del promedio de 1991-2020 y 1.65 °C por encima de las estimaciones del periodo preindustrial.

Con ello, fue el primer mes desde noviembre del año pasado en volver a superar el umbral de 1.5 °C de calentamiento respecto de los niveles preindustriales.

Europa occidental registró su verano más caluroso

El cierre de agosto también marcó el verano más cálido registrado en Europa occidental, con una anomalía de 2.54 °C por encima del promedio.

La cifra superó el récord previo de 2003, cuando la anomalía fue de 1.98 °C.

En el conjunto de Europa, el verano de 2026 fue el tercero más cálido del que se tiene registro, solo por detrás de 2022 y 2024.

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El periodo estuvo marcado por distintas olas de calor que prolongaron temperaturas extremas iniciadas desde mayo, además de episodios de sequía en amplias zonas del continente.

Ríos europeos registraron niveles excepcionalmente bajos

Las condiciones de calor y falta de lluvias provocaron descensos importantes en grandes ríos de Europa.

Entre los casos señalados se encuentran el Rin, el Danubio y el Vístula, que alcanzaron niveles excepcionalmente bajos en distintos tramos durante el verano.

Copernicus también reportó récords en la temperatura del agua.

Océanos también alcanzaron temperaturas récord

Durante agosto se registró una temperatura diaria global de 21.11 °C en la superficie del mar, la más alta medida fuera de las zonas oceánicas extrapolares.

La media mensual fue de 21.07 °C, también un récord para agosto y al mismo nivel de marzo de 2024.

Las temperaturas marinas fueron especialmente elevadas en la costa atlántica, el Mediterráneo occidental y el Pacífico tropical, donde El Niño continúa fortaleciéndose.

🌡️ August 2026 was the warmest August on record globally.



According to the latest C3S Climate Bulletin, global-avg surface air temp reached 16.96°C - 0.85°C above the 1991–2020 avg



🛰️ The data reveal striking regional differences across Europe.



🔗 https://t.co/DVuUwVqJHa pic.twitter.com/bSjM2joI0N — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 10, 2026

Copernicus advierte impacto del cambio climático

Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, señaló que agosto fue “el agosto más caluroso” y también “el mes más caluroso jamás registrado”.

La especialista indicó que los datos muestran cómo el cambio climático está intensificando los extremos tanto en la atmósfera como en los océanos.

Copernicus advirtió que estas condiciones ya tienen efectos crecientes sobre poblaciones, economías y ecosistemas en distintas regiones del mundo.

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