Sheinbaum Pardo defiende resultados de PISA 2025 y afirma que respaldan a la Nueva Escuela Mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió los resultados de México en la prueba PISA 2025 y consideró que algunos de sus indicadores reconocen avances asociados con la Nueva Escuela Mexicana, especialmente en inclusión, acompañamiento docente y participación dentro del aula.

Durante su exposición, la mandataria destacó que entre 2015 y 2025 aumentó el número de jóvenes de 15 años elegibles para presentar la evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por encima del crecimiento de la población total de esa edad.

Sheinbaum sostuvo que este comportamiento refleja una mayor incorporación de estudiantes al sistema educativo, incluidos jóvenes provenientes de contextos marginados.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los resultados de PISA 2025?

La Presidenta reconoció que en la evaluación sólo 30% de los estudiantes alcanzó capacidades mínimas en matemáticas, mientras que en lectura y ciencias la proporción fue de 50%.

Sin embargo, señaló que existen otros indicadores que, desde su perspectiva, muestran avances importantes.

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En ciencias, por ejemplo, la brecha entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos fue de 68 puntos en México, frente a un promedio de 85 puntos entre los países de la OCDE.

Sheinbaum también destacó que 82% de los estudiantes mexicanos pide ayuda a sus profesores cuando la necesita, dato que utilizó para resaltar el papel de maestras y maestros.

Estudiantes mexicanos reportan mayor apoyo de sus profesores

La mandataria señaló que 81% de los alumnos respondió que sus profesores muestran interés por el aprendizaje individual, frente a un promedio de 69% de la OCDE.

Además, 77% indicó que el docente continúa con la enseñanza hasta que los estudiantes comprenden, mientras que el promedio del organismo fue de 66%.

Otro 82% afirmó recibir ayuda adicional cuando la necesita, frente al 73% registrado en promedio entre los países evaluados.

Sheinbaum vincula datos con Nueva Escuela Mexicana

La Presidenta también resaltó que 80% de los estudiantes mexicanos afirmó sentir curiosidad por distintos temas, siete puntos por encima del promedio de la OCDE.

Además, 76% señaló que realiza un esfuerzo adicional cuando enfrenta tareas difíciles, frente al 66% de promedio.

#MañaneraDelPueblo. Expone la presidenta @Claudiashein los resultados y análisis recientes de la prueba PISA en la que se destaca que disminuyeron las desigualdades educativas en México entre 2015 y 2025. pic.twitter.com/CdoqQs5thb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 10, 2026

Sheinbaum consideró que estos resultados coinciden con el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, que busca una mayor participación y colaboración de los estudiantes dentro del salón de clases.

También destacó que sólo 11% de los jóvenes mexicanos considera que la escuela ha sido una pérdida de tiempo, frente a un promedio de 24% entre los países de la OCDE.

La mandataria sostuvo que estos indicadores muestran elementos que deben incorporarse al análisis de PISA y rechazó que los resultados puedan interpretarse únicamente desde los niveles de desempeño en matemáticas, lectura y ciencias.

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