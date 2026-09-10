A dos meses de Xmatkuil, ejidatarios de Dzununcán amenazan con bloquear el estacionamiento por adeudo de tierras

El conflicto por la propiedad de terrenos utilizados como estacionamiento de la Feria Yucatán Xmatkuil llegó este jueves al recinto ferial, donde ejidatarios de Dzununcán se manifestaron para exigir el pago de las tierras que, aseguran, fueron expropiadas para la construcción de las instalaciones.

Los inconformes señalaron que parte de la superficie corresponde a la parcela 282 de su núcleo agrario y sostuvieron que la indemnización derivada de la expropiación continúa pendiente.

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Durante la protesta, expusieron su inconformidad por la falta de pago y pidieron que se atienda la situación relacionada con los terrenos.

Los ejidatarios advirtieron que, si no reciben una respuesta y se resuelve el adeudo que reclaman, podrían impedir el acceso al estacionamiento durante la edición de noviembre de la Feria Yucatán Xmatkuil.

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También señalaron que existe la posibilidad de tomar los terrenos que actualmente son utilizados como estacionamiento de la feria y de Plaza Izamal, como parte de las acciones que emprenderían para presionar por el pago.