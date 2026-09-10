Intensas lluvias en Campeche dejan saldo de 11 árboles caídos, postes derribados y calles inundadas

Las lluvias registradas en Campeche dejaron 11 árboles derribados, cuatro postes caídos, un vehículo rescatado y encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, informó Guadalupe Rodríguez Chávez, directora de Protección Civil. Entre los árboles más graves se encuentran ejemplares que cayeron en San Rafael, La Esperanza y el Parque de San Martín, siendo este último el de mayor relevancia por el tamaño del árbol.

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Señaló que la lluvia provocó el reblandecimiento de la tierra, lo que ocasionó que varios árboles cayeran desde la raíz en diferentes sectores de la capital. Los reportes fueron atendidos por los equipos municipales durante y después de las precipitaciones, e incluso este jueves recibieron avisos de dos escuelas donde algunos árboles cayeron dentro de las instalaciones.

Personal de Protección Civil brindó apoyo en los planteles para realizar el corte de los árboles y retirar las ramas que quedaron dentro de los espacios escolares. El saldo registrado hasta ese momento incluyó 11 árboles derribados en distintos puntos de la ciudad.

A las afectaciones por los árboles se sumaron cuatro postes caídos de diferentes empresas. Uno de los casos se presentó en Solidaridad Urbana, donde también cayó un poste que tenía un transformador, punto en el que los trabajos tuvieron que esperar la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, debido a que correspondía a una estructura de esa empresa.

Las inundaciones se concentraron en zonas identificadas como focos rojos, entre ellas Flor de Limón, el Parque de las Palomas, la avenida Gobernadores, la avenida Álvaro Obregón y la avenida Lázaro Cárdenas, además de reportarse altos niveles de agua en el Circuito Pablo García, en Ciudad Concordia.

La directora de Protección Civil explicó que la precipitación tuvo una duración aproximada de dos horas, con periodos intermitentes e intensos en los que la lluvia disminuía por momentos y después recuperaba su intensidad, lo que provocó acumulaciones de agua en diversos puntos de la capital.

Otro de los incidentes correspondió a un vehículo rescatado después de que intentó atravesar una calle inundada, quedando la unidad atrapada en una zona con un nivel elevado de agua donde requirió auxilio para salir del sitio, al tiempo que se atendieron reportes de vehículos varados en vialidades con acumulaciones importantes.

Los equipos se desplegaron en distintos sectores para atender los reportes relacionados con las lluvias, incluyéndose entre las principales acciones trabajos para retirar basura de las alcantarillas, desazolvar puntos obstruidos y liberar zanjas que impedían la salida del agua, labores que permitieron que el nivel descendiera con mayor rapidez en varios sectores.

Rodríguez Chávez indicó que en algunos puntos el agua bajó poco después de las labores de limpieza de las alcantarillas y la circulación vehicular pudo restablecerse en determinadas zonas después del descenso de los niveles, mientras que en el Parque de las Palomas el desalojo del agua dependió también de que disminuyeran los niveles en otros sectores para permitir la absorción.

Durante la atención de las emergencias, el personal municipal realizó maniobras para retirar árboles, controlar el tránsito y cerrar vialidades donde existía riesgo por postes caídos, estableciendo desvíos en los puntos donde las condiciones de la vía impedían el paso.

Finalmente, Rodríguez Chávez dijo que ante lluvias de esta intensidad se debe evitar el cruce de calles con altos niveles de agua, buscar sitios elevados para permanecer mientras disminuyen las precipitaciones y mantener distancia de árboles que puedan representar un riesgo de caída.

JGH