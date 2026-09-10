Del pozole al pan de cazón: cuánto cuesta preparar la cena del 15 de septiembre en Campeche

A pocos días de la celebración del Grito de Independencia, las familias de Campeche comienzan a organizar la cena del próximo 15 de septiembre. Entre pozole, tamales, tostadas y bebidas, preparar un menú para seis personas podría representar un gasto aproximado de 400 a más de mil pesos, dependiendo de los ingredientes, las porciones y el establecimiento donde se realicen las compras.

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El pozole es una de las opciones más rendidoras. Para preparar una olla destinada a seis u ocho personas se necesita maíz pozolero, carne de cerdo o pollo, chile, cebolla, ajo, lechuga, rábanos, limón, tostadas y condimentos. En conjunto, el gasto podría ubicarse entre 500 y 800 pesos, aunque aumentaría si se emplean cortes de carne más costosos o se compran complementos preparados.

Otra alternativa son los tamales, cuyo costo dependerá del relleno y de si se elaboran en casa o se compran. Preparar entre 20 y 25 piezas de pollo, cerdo o carne molida podría requerir aproximadamente 400 a 650 pesos, considerando masa, manteca, hojas, carne, verduras, achiote y otros condimentos. Comprarlos listos puede elevar el presupuesto, especialmente si se necesitan varias decenas.

Las tostadas mexicanas figuran entre las cenas más económicas. Una bandeja para seis personas, preparada con pollo deshebrado, frijoles, lechuga, tomate, cebolla, crema, queso y salsa, podría costar entre 350 y 550 pesos. También es posible reducir el gasto sustituyendo el pollo por papa, zanahoria o frijoles.

Además de estos platillos nacionales, la cena puede adquirir un toque campechano con panuchos, empanadas de cazón, tamales de chaya, pan de cazón, pámpano en escabeche o camarones al coco. El pan de cazón es uno de los alimentos más representativos del estado y combina tortillas, frijoles, cazón desmenuzado y salsa de tomate con chile habanero.

Para una opción regional y accesible se pueden preparar panuchos con pollo o pavo, acompañados de cebolla morada y salsa de chile habanero. En cambio, el pan de cazón, el pámpano en escabeche y los camarones podrían elevar el gasto debido al precio de los productos del mar. La cocina campechana también incluye preparaciones de cazón como tacos, tamales y empanadas.

JGH