Abuelito se desvanece tras esperar dos horas bajo el sol afuera del Banco del Bienestar en Playa del Carmen

Un adulto mayor se desvaneció la mañana de este jueves en las afueras del Banco del Bienestar de Playa del Carmen, luego de permanecer de pie durante aproximadamente dos horas bajo los fuertes rayos del sol.

De acuerdo con los primeros datos, más de 100 adultos mayores permanecían en espera de realizar algún trámite en las afueras de la institución, cuando uno de ellos comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció ante la mirada de las demás personas.

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El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad y al tiempo que los adultos mayores permanecían expuestos al sol mientras esperaban su turno.

Testigos que presenciaron lo ocurrido lamentaron que las altas temperaturas puedan representar un riesgo para las personas de la tercera edad, especialmente para quienes deben permanecer durante periodos prolongados bajo el sol.