Polvo del Sahara llegará a Yucatán del 13 al 15 de septiembre: provocará bruma y cielo rojizo

El Polvo del Sahara llegará a Yucatán entre el domingo 13 y el martes 15 de septiembre, con una concentración de leve a moderada, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy). El fenómeno favorecerá cambios en las condiciones de visibilidad y en el aspecto del cielo durante estos días.

De acuerdo con el reporte, el ingreso de estas partículas podría generar un ambiente brumoso, tardes con tonalidades rojizas y reducción de la visibilidad en distintos puntos del estado. Hasta el momento, los modelos no confirman un episodio de mala calidad del aire en Yucatán, por lo que se mantiene una vigilancia preventiva.

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¿Qué es el Polvo del Sahara y cómo afecta a Yucatán?

El Polvo del Sahara está compuesto principalmente por partículas minerales que son levantadas por los vientos en zonas desérticas del norte de África y posteriormente transportadas a grandes distancias. Cuando llegan a la región del Caribe y la Península de Yucatán, pueden permanecer suspendidas en la atmósfera.

Su presencia puede modificar temporalmente la apariencia del cielo, provocar bruma y reducir la visibilidad, además de generar molestias en algunas personas sensibles a las partículas suspendidas, particularmente quienes presentan enfermedades respiratorias.

La cantidad prevista para Yucatán será de leve a moderada, por lo que Procivy señaló que no existe, hasta ahora, confirmación de un episodio generalizado de mala calidad del aire.

Recomendaciones ante la llegada del Polvo del Sahara

Aunque no se prevé una situación generalizada de mala calidad del aire, se recomienda mantener vigilancia preventiva durante el periodo del domingo 13 al martes 15 de septiembre.

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Las principales precauciones están dirigidas a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores, niñas y niños, quienes podrían presentar mayor sensibilidad ante la presencia de partículas suspendidas.

La capa de polvo del Sahara sobre el océano #Atlántico continúa su trayectoria hacia #México. Si quieres conocer más sobre este tema, consulta la siguiente infografía. 👇🏽 pic.twitter.com/5SJDNYQYtJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 20, 2019

Ante posibles molestias, se recomienda evitar permanecer durante periodos prolongados en zonas con concentración visible de polvo o bruma, mantener puertas y ventanas cerradas cuando las condiciones exteriores sean desfavorables y mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

También es conveniente reducir actividades al aire libre si se presentan molestias respiratorias, irritación de ojos, garganta o nariz, y buscar atención médica si los síntomas son intensos o persistentes.

Por ahora, Protección Civil Yucatán mantiene vigilancia sobre las condiciones atmosféricas y señala que el ingreso del polvo será de intensidad leve a moderada.