Expresidentes de EU conmemoran 25 años del 11S en Nueva York; Trump se ausenta de ceremonia

Estados Unidos conmemoró este viernes el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con una ceremonia en el Memorial del 11S de Nueva York, donde se reunieron cuatro expresidentes estadounidenses y familiares de las víctimas.

Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden asistieron al acto junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mientras que el actual presidente, Donald Trump, no acudió a la ceremonia en la llamada Zona Cero.

Entre los asistentes también estuvieron el vicepresidente JD Vance, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, los exalcaldes Rudy Giuliani y Bill de Blasio, Hillary Clinton, Michelle Obama, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, y la fiscal general estatal, Letitia James.

¿Por qué Donald Trump no asistió al acto del 11S en Nueva York?

Trump, originario de Nueva York, decidió conmemorar el aniversario en la ceremonia realizada en el Pentágono, en Virginia, otro de los sitios atacados el 11 de septiembre de 2001.

Un tercer avión secuestrado impactó aquel día contra el Pentágono y provocó la muerte de 184 personas.

Otro de los vuelos cayó en un campo de Pensilvania después de que pasajeros se enfrentaron a los secuestradores e impidieron que la aeronave continuara hacia Washington.

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Ceremonia comenzó a las 8:46 en la Zona Cero

El acto en Nueva York comenzó oficialmente a las 8:46 horas, momento en el que hace 25 años el primer avión impactó contra la Torre Norte del World Trade Center.

Después de la interpretación del himno estadounidense, familiares comenzaron la lectura de los nombres de las personas fallecidas. La ceremonia incluyó diferentes momentos de silencio para recordar los impactos de los aviones y el colapso de las Torres Gemelas.

Alrededor de los estanques construidos sobre las huellas de las antiguas torres, familiares mostraron fotografías de quienes perdieron la vida durante los ataques.

Former Presidents Obama and Biden and former first ladies Michelle Obama and Jill Biden attend New York City ceremony marking 25 years since 9/11 attacks. https://t.co/S4oY6m5Pnz pic.twitter.com/cbK5tNBNoG — CBS News (@CBSNews) September 11, 2026

Nueva York recuerda a víctimas y personal de emergencia

Los homenajes no se limitan a las personas que murieron el 11 de septiembre. También se recuerda a integrantes de los servicios de emergencia y a quienes fallecieron posteriormente debido a enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes y residuos generados por el derrumbe del World Trade Center.

La ceremonia también incluye el recuerdo de las víctimas del atentado contra el World Trade Center de 1993.

Former presidents, including Obama, Biden, and Bush, have gathered in New York to attend the 9/11 remembrance ceremony, commemorating 25 years since the tragedy.https://t.co/W6EKNLbC8g



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/T1ThSc5xG1 — Sky News (@SkyNews) September 11, 2026

Como parte de las conmemoraciones, el Oculus proyectó durante la mañana dos columnas de luz natural. Por la noche, Nueva York encenderá nuevamente los haces del Tribute in Light, que recrean visualmente la posición que ocupaban las Torres Gemelas.

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