Homicidios bajan 64% en Chiapas; Gabinete de Seguridad reporta más de 9 mil 900 detenidos

El Gobierno federal presentó este viernes 11 de septiembre un balance de la estrategia de seguridad aplicada en Chiapas, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Tuxtla Gutiérrez.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 2.5 casos en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026, lo que representa una disminución de 64 por ciento. Añadió que el promedio preliminar de 2026 es el más bajo desde 2015 dentro de la serie analizada.

Delitos de alto impacto disminuyen 44% en Chiapas

Figueroa Franco señaló que los delitos de alto impacto registraron una reducción de 44 por ciento entre finales de 2024 y agosto de 2026.

Dentro de este grupo se incluyen robos con violencia, extorsión, secuestro y feminicidio.

El robo de vehículo también mostró una caída de 68 por ciento, al pasar de 4.1 casos diarios al inicio de la administración estatal a 1.3 durante agosto de 2026.

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Gobernación reporta 5 mil 289 reuniones regionales de paz

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la estrategia en Chiapas se apoya en una mesa estatal y 12 mesas regionales que sesionan todos los días.

Hasta ahora se han realizado 439 reuniones en la mesa estatal y 5 mil 289 encuentros regionales, de los cuales derivaron más de 2 mil acuerdos y acciones.

La funcionaria destacó además la realización de 267 Jornadas por la Paz, dirigidas principalmente a mujeres, niñas, niños y jóvenes.

Dentro del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, habitantes de 19 municipios entregaron de manera voluntaria y anónima 158 armas de fuego entre octubre de 2024 y el 8 de septiembre de 2026.

Chiapas suma más de 9 mil 900 detenidos por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 9 mil 900 personas por delitos de alto impacto.

En el mismo periodo, las autoridades aseguraron mil 545 armas de fuego, 97 mil 400 cartuchos y más de 18 toneladas de droga. También fueron inhabilitados tres laboratorios y áreas relacionadas con la producción de metanfetamina.

Harfuch sostuvo que la estrategia se concentra en la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como en labores de inteligencia, presencia territorial y operaciones contra grupos considerados generadores de violencia.

#MañaneraDelPueblo. Informa @OHarfuch que en Chiapas se han detenido a más de 9 mil 900 generadores de violencia y se han decomisado más de 18 toneladas de droga. pic.twitter.com/R5G319hw7t — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 11, 2026

Autoridades reportan 17 meses sin asaltos en carreteras

Uno de los datos destacados por el titular de la SSPC fue que, de acuerdo con el balance presentado, durante los últimos 17 meses no se han registrado asaltos en carretera en Chiapas.

El funcionario vinculó este resultado con el fortalecimiento de la policía estatal, que recibió un incremento salarial de 55%, además de nuevo equipamiento. Señaló que la corporación pasó de no tener vehículos blindados a disponer de 50 unidades, además de tres helicópteros, mil 200 patrullas y 800 elementos dentro de sus fuerzas especiales.

Marina asegura 3.7 toneladas de cocaína frente a costas de Chiapas

García Harfuch informó también que la Secretaría de Marina mantiene operativos permanentes frente a las costas del estado para interceptar cargamentos procedentes de Centro y Sudamérica.

#MañaneraDelPueblo. Destaca @OHarfuch las acciones de @SEMAR_mx en las costas de Chiapas para combatir el tráfico ilegal de droga. pic.twitter.com/jfBIjM1wcV — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 11, 2026

Entre el 1 de agosto y el 11 de septiembre, tres operaciones permitieron asegurar 3.7 toneladas de cocaína y 2 mil 450 litros de combustible. En esas acciones fueron detenidas 13 personas y otras dos fueron rescatadas.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que las acciones continuarán con énfasis en la región fronteriza, la costa y los municipios donde se identifiquen grupos relacionados con delitos de alto impacto.

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