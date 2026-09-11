Cancelaciones y demoras de vuelos generan inconformidad entre pasajeros en la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún

La cancelación de, al menos, dos vuelos y la demora de otros 15, todos de salida desde el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, generaron inconformidad entre pasajeros de la Terminal 2, quienes denunciaron falta de información clara y atención oportuna.

Cerca de cinco usuarios afectados por la suspensión de un viaje hacia la Ciudad de México fueron reprogramados, luego de esperar cerca de casi horas adicionales.

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El vuelo estaba programado para las 15:45 horas, pero los pasajeros finalmente fueron enviados en otra aeronave alrededor de las 19:40 horas, por lo que tuvieron que permanecer en la terminal durante varias horas.

Los viajeros señalaron que recibieron versiones distintas sobre la causa de la cancelación. A algunos se les informó que un rayo había impactado la aeronave, mientras que posteriormente se mencionó que un ave había golpeado el avión. La falta de una explicación precisa incrementó el malestar entre los usuarios, quienes solicitaron información veraz sobre este tipo de incidentes.

Como medida de apoyo, la empresa proporcionó alimentos a los pasajeros debido al tiempo de espera; sin embargo, los afectados consideraron insuficiente la respuesta, al permanecer bastante tiempo en el aeropuerto sin conocer con certeza lo ocurrido ni contar inicialmente con alternativas para continuar su viaje.

El caso también fue canalizado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), instancia encargada de atender quejas relacionadas con la prestación de servicios y la protección de los derechos de los consumidores.

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Trabajadores de la terminal señalaron que este tipo de inconformidades se presenta con frecuencia en la Terminal 2. Aunque las aerolíneas son responsables de informar y atender directamente a sus pasajeros, consideraron que la falta de coordinación y orientación dentro del aeropuerto genera mayor confusión entre los viajeros.

Los afectados pidieron que, ante una cancelación, se informe desde el primer momento la causa del problema, las alternativas de reprogramación y los apoyos disponibles. Señalaron que la molestia no deriva únicamente de las demoras, sino también de la falta de orientación durante la espera.