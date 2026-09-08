Donald Trump promete usar “todo el poder” de EU para impedir otro ataque como el 11 de septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno empleará “todo su poder” para impedir que se repita un ataque como el ocurrido el 11 de septiembre de 2001, durante un acto conmemorativo realizado en Washington por el 25 aniversario de los atentados.

Trump describió aquella jornada como “un día como ningún otro” y recordó a las víctimas y a los cuerpos de emergencia que participaron en las labores de rescate.

“Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001”, expresó el mandatario.

¿Qué dijo Trump sobre la seguridad de Estados Unidos?

Durante su mensaje, Trump afirmó que el país reforzará todas sus capacidades para evitar una nueva ofensiva de características similares.

“Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra”, señaló.

El presidente también vinculó el recuerdo del 11S con el contexto internacional actual y reiteró que Irán no tendrá un arma nuclear.

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Acto por el 25 aniversario del 11S

Trump participó en una ceremonia organizada por la fundación Tunnel to Towers, que apoya a familiares de policías, bomberos y militares fallecidos tras responder a los atentados.

El evento tuvo lugar en La Elipse, un parque ubicado junto a la Casa Blanca, donde fue colocada una viga de acero procedente de una de las Torres Gemelas.

El mandatario recordó que la mañana de los ataques observó desde Nueva York un día aparentemente normal antes de conocer, a través de las noticias, las imágenes del impacto contra el World Trade Center.

Trump también recordará el 11S desde el Pentágono

El presidente tiene previsto conmemorar este 11 de septiembre el aniversario desde el memorial del Pentágono, otro de los objetivos de los ataques terroristas de 2001.

🚨BREAKING: Donald Trump claims that he was lifted out of the rubble on 9/11:



"Two fireman, big strong guys, they grabbed me under the arms -- 'got to get our of here!' -- and they lifted me up, and they started running with me."



(Never happened) pic.twitter.com/INZaL1CxeJ — Ivanka Trump RV 🇺🇲 (@IvankaTrumpUSRV) September 8, 2026

De acuerdo con la información proporcionada, Trump no encabezará la ceremonia principal en la Zona Cero de Manhattan, donde se encontraban las Torres Gemelas.

Durante su intervención, insistió en que el 11 de septiembre cambió de manera permanente a Estados Unidos y reafirmó su compromiso de evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

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