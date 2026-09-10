OACI alerta por ciberataques, amenazas internas y uso terrorista de drones en la aviación mundial

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) advirtió que la seguridad aérea mundial enfrenta nuevos riesgos relacionados con ciberataques, amenazas internas, interferencias en sistemas de navegación y el posible uso terrorista de drones.

El organismo emitió el mensaje en vísperas del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que provocaron una transformación profunda de los protocolos internacionales de protección de la aviación civil.

En una declaración conjunta, el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, y el secretario general de la organización, Juan Carlos Salazar, señalaron que el principal objetivo debe ser evitar que hechos como los del 11S vuelvan a repetirse.

OACI pide revisar de forma constante la seguridad aérea

La organización recordó que los atentados de 2001, en los que aeronaves comerciales fueron utilizadas como armas, llevaron a una revisión global de las normas de seguridad.

Dos semanas después de los ataques, 169 países reunidos en Montreal aprobaron por unanimidad una resolución que condenó el uso de aeronaves como instrumentos de violencia y exigió reforzar la cooperación internacional contra el terrorismo.

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Ese proceso derivó años después en el Convenio y el Protocolo de Pekín de 2010, que ampliaron el marco jurídico internacional para incluir riesgos como ataques biológicos y químicos, financiamiento de atentados y vulnerabilidades cibernéticas.

Menos de un tercio de los países ha ratificado tratados de 2010

La OACI alertó que menos de un tercio de sus Estados miembros ha ratificado los instrumentos aprobados en 2010, una proporción menor frente a la adhesión alcanzada por convenios anteriores.

El organismo también identificó amenazas vinculadas con ataques a cadenas de suministro, interferencias en navegación aérea y conflictos armados.

Además, reconoció que existen diferencias entre las capacidades de los países para cumplir con los estándares internacionales, situación que puede generar vulnerabilidades en un sistema de aviación interconectado.

Organización Aviación Civil Internacional (OACI) observa un "mayor riesgo de que aeronaves civiles sean blanco de ataques o queden atrapadas en fuego cruzado".



Conflictos globales han creado amenazas inéditas: sistemas de armas de largo alcance, drones e interferencias de… — tourinews (@touri_news) September 7, 2026

Drones y ciberseguridad, entre los nuevos riesgos para la aviación

La OACI sostuvo que el crecimiento de las tecnologías digitales ha abierto nuevos frentes de seguridad, particularmente ante ataques informáticos contra infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación o redes vinculadas con operaciones aéreas.

A ello se suma el riesgo de que drones sean utilizados con fines ilícitos o terroristas, por lo que el organismo considera necesaria una actualización permanente de protocolos y mecanismos de cooperación.

La organización mantiene para 2050 su objetivo de avanzar hacia un transporte aéreo sin víctimas mortales, incluida la eliminación de fallecimientos provocados por actos ilícitos contra la aviación civil.

IO