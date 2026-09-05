Putin abre negociaciones con emisarios de Trump para buscar salida a la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició este sábado 5 de septiembre negociaciones con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes llegaron a Moscú enviados por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de reactivar el proceso de paz sobre Ucrania.

Al comienzo del encuentro, realizado en el Gran Palacio del Kremlin, Putin reconoció que la situación “no es fácil”, aunque sostuvo que este tipo de contactos resultan útiles. También envió saludos y agradecimientos a Trump.

Witkoff respondió que el mandatario estadounidense también enviaba sus mejores deseos y agradeció la liberación de Robert Gilman en nombre de su familia.

¿Quiénes participan en la reunión entre Rusia y Estados Unidos?

Además de Putin, Witkoff y Kushner, en la reunión participan Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, y Kiril Dmítriev, emisario presidencial ruso para la cooperación económica con Estados Unidos.

Los enviados estadounidenses llegaron a Moscú poco después del mediodía. El encuentro es el primero de este nivel desde enero y ocurre menos de dos semanas después de la visita a la capital rusa del director de la CIA, John Ratcliffe.

Noticia Destacada Emisarios de Trump viajarán a Moscú y Kiev para reactivar negociaciones entre Rusia y Ucrania

Witkoff y Kushner viajarán después a Kiev

Tras concluir sus conversaciones en Moscú, Witkoff y Kushner tienen previsto viajar a Kiev, donde serán recibidos por primera vez por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

La visita forma parte de un nuevo intento de Washington por acercar posiciones entre Moscú y Kiev después de varios meses de estancamiento diplomático.

Rusia y Ucrania suspenden ataques por tres días

Para facilitar los contactos de los mediadores estadounidenses, Putin y Zelenski ordenaron suspender durante tres días los ataques aéreos contra las capitales enemigas, Kiev y Moscú.

La medida busca crear condiciones de seguridad durante los desplazamientos y reuniones de los enviados de la Casa Blanca.

Steve Witkoff to President Putin:



“We were standing outside the door of this office, talking about how, when we retire, we’ll have all these incredible stories and incredible memories — and yours will be right at the top of it all.”



Putin: “Thank you very much.” https://t.co/VjXgXPEJFK pic.twitter.com/cdA4yAjQjn — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 5, 2026

Trump aseguró que sus representantes llevan una propuesta para intentar poner fin a la guerra, aunque todavía no se han dado a conocer públicamente todos sus términos. Por ahora, las conversaciones continúan centradas en explorar si existe margen para avanzar hacia un acuerdo entre Rusia y Ucrania.

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