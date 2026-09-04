Emisarios de Trump viajarán a Moscú y Kiev para reactivar negociaciones entre Rusia y Ucrania

Los emisarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán esta semana a Moscú y Kiev con el objetivo de impulsar nuevamente las conversaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Kushner, yerno de Trump, tienen previsto reunirse este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, para posteriormente trasladarse a Kiev y mantener un encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Será la primera reunión de ambos negociadores estadounidenses con Zelenski, aunque anteriormente ya habían viajado a Moscú.

¿Qué busca Estados Unidos con el viaje a Moscú y Kiev?

De acuerdo con el reporte, Washington pretende que Rusia y Ucrania reduzcan o suspendan temporalmente sus ataques mientras los emisarios estadounidenses permanezcan en la región.

El viaje habría sido preparado durante varias semanas y forma parte de los esfuerzos de la administración Trump para recuperar un canal de negociación entre ambas partes.

Hasta ahora no está claro si Witkoff y Kushner presentarán una nueva propuesta formal de paz o si buscarán destrabar temas pendientes de negociaciones anteriores.

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Donbás sigue entre los puntos más complicados

Uno de los principales asuntos sin resolver es el futuro del Donbás, región ucraniana parcialmente ocupada por fuerzas rusas.

El control territorial continúa como uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo entre Moscú y Kiev.

Estados Unidos intentaría acercar posiciones sobre este punto y otros temas relacionados con seguridad, garantías internacionales y condiciones para un eventual alto el fuego.

Trump ya intentó un acuerdo con Putin en 2025

El nuevo esfuerzo diplomático ocurre un año después de que Trump recibiera a Putin en Alaska, en agosto de 2025.

Aquel encuentro buscó avanzar hacia el fin de la guerra, pero concluyó sin un acuerdo definitivo.

Durante 2026, Ucrania ha continuado sus ataques contra refinerías e infraestructura energética rusa, mientras enfrenta dificultades para mantener el suministro de municiones destinadas a interceptar misiles lanzados por Moscú.

Today, it has been clearly established that U.S. envoys will be in Ukraine and Russia in the coming days. We have the details from the U.S. President’s team. We discussed today that Steve Witkoff and Jared Kushner will visit Moscow and then Kyiv on Sunday. We are preparing for… pic.twitter.com/MTehI6o2uw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

Washington busca mantener diálogo con Rusia

Trump también ha impulsado una mayor reincorporación de Rusia a foros internacionales.

Como parte de esa estrategia, Moscú fue invitado a participar en reuniones de ministros de Finanzas del G20 celebradas en Carolina del Norte.

El viaje de Witkoff y Kushner será ahora una nueva prueba para determinar si Washington puede acercar a Rusia y Ucrania después de varios intentos fallidos de negociación.

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